Au feu les pompiers, les Canadair ont disparu…

Le 24 juin, la foudre déclenche un incendie dans le massif de Justin, près de Die, dans la Drôme. Deux semaines plus tard, ce feu a ravagé plus de 1 000 hectares : c’est le plus important incendie que le département ait connu depuis trente ans. Deux villages ont dû être évacués, avant que les incendies ne ravagent les Pyrénées-Orientales, le Gard, l’Hérault…

La saison 2026 a démarré avec deux à trois semaines d’avance sur le calendrier habituel. Bilan national provisoire au 6 juillet : près de 7 000 départs de feu et 14 500 hectares brûlés depuis le début de la saison d’après le gouvernement, l’équivalent d’une fois et demie la surface de la ville de Paris, réduit en cendres. Et pendant ce temps, les moyens alloués à la lutte contre l’incendie diminuent.

Mais où sont les Canadair ?

En 2022, après les grands incendies de Gironde, Macron avait promis le renouvellement des 12 Canadair de la Sécurité civile, qui ont une moyenne d’âge de 30 ans, et l’achat de 4 appareils supplémentaires, pour porter la flotte à 16 avions d’ici la fin de son quinquennat qui arrive à grand pas. Mais depuis : le 21 février 2024, un décret signé par le Premier ministre d’alors, Gabriel Attal, annule 52,7 millions d’euros de crédits sur le programme « Sécurité civile », dans le cadre d’un plan d’économies de 10 milliards d’euros sur le budget de l’État. Résultat : la direction générale de la Sécurité civile renonce à l’achat de 2 des 4 Canadair supplémentaires promis.

Manuel Bompard l’a rappelé lors d’une conférence de presse : c’est bien ce décret d’austérité qui a directement conduit à l’abandon de 2 Canadair, en pleine explosion des besoins liés au dérèglement climatique. Le parti présidentiel avait pourtant tenté, l’été dernier, de qualifier ce constat de « polémique indigne » – avant que les vérificateurs de faits ne confirment que les propos étaient exacts.

Seuls 2 Canadair ont donc été commandés en 2024, leur livraison, d’abord annoncée pour 2027, a depuis été reportée à 2028. Il aura fallu attendre juillet 2025, pour que le ministre de l’Intérieur de l’époque, Bruno Retailleau, annonce vouloir commander les deux appareils restants. Ce n’est finalement que le 4 juin 2026 que son successeur, Laurent Nuñez, a signé cette commande pour une livraison espérée en 2032-2033 (soit dix ans, au mieux, après la promesse de Macron !). Les feux se multiplient mais les Canadair s’éloignent. La promesse d’une flotte à 16 Canadair pour 2027 ne sera, au mieux, tenue qu’en 2033.

Un monopole industriel

Le seul avionneur mondial « capable » de produire ce type d’hydravion bombardier d’eau, le canadien De Havilland, avait interrompu sa chaîne de fabrication pendant près de dix ans, faute de commandes, jugées suffisantes, un dirigeant de l’entreprise qualifiant lui-même ce marché de « petit marché » peu rentable. Il a fallu qu’un groupe de six pays européens se réunisse pour passer une commande groupée de 22 appareils afin que la production reparte, fin 2022. Le prix unitaire de ces avions a bondi dans l’intervalle, passant d’environ 35 millions d’euros en 2022 à plus de 50 millions aujourd’hui.

Et avec toutes les sociétés d’aéronautique françaises, on ne pourrait pas les fabriquer ? Car la France dispose bel et bien de l’industrie capable de produire ses propres bombardiers d’eau. Depuis 2023, trois projets français sont en développement, notamment un projet Airbus Defence and Space, Safran, Thales et Aresia. L’aéronautique française, celle-là même qui construit des Rafale et des satellites militaires, sait parfaitement fabriquer un avion capable de larguer de l’eau sur un incendie.

Le problème n’est donc pas industriel, il est politique. Quand il s’agit de « souveraineté aérienne » militaire, l’État trouve 57,1 milliards d’euros par an sans discuter.

De l’argent pour les Canadair, pas pour les militaires !

Le budget du ministère des Armées augmente de 6,7 milliards d’euros pour la seule année 2026, pour atteindre 57,1 milliards d’euros, dont 2,4 milliards rien que pour l’acquisition de munitions. Quand il s’agit de réarmement, l’État trouve chaque année plusieurs milliards supplémentaires sans qu’aucun éditorialiste n’y voie un problème de « soutenabilité » des finances publiques. Quand il s’agit de Sécurité civile, un décret d’austérité suffit à sacrifier 2 Canadair sur 4.

Un choix politique : l’industrie de la mort plutôt que les mesures qui viendraient en aide à la population.