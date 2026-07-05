Le deuxième Congrès juif antisioniste s’est tenu à Dublin

Eyad Amawi, représentant des organisations Doctors Against Genocide et Children, Not Numbers en direct de Gaza (extraits) « D’ici, depuis Gaza, je vais citer quelques paroles authentiques du Dr Hussam Abu Safiya. Il m’a envoyé un message environ deux jours avant son incarcération, alors qu’il venait en aide aux malades et aux blessés, et avant même d’être arrêté. C’est son dévouement envers les malades qui a probablement conduit à son arrestation. Le Dr Abu Safiya et tous les Gazaouis attendent toujours un véritable cessez-le-feu. Ici, nous vivons sous des tirs sélectifs. Il y a deux heures à peine, ils ont frappé des civils dans leurs tentes ; nous comptons plus de deux martyrs et de nombreux blessés. (…) Ici, nous vivons toujours sous les bombardements, un siège qui s’intensifie et le manque de tout ce qui est essentiel. Nous ne parlons pas d’accord de paix ni de rien de ce genre. Nous avons dépassé les 100 000 martyrs, et les forces d’occupation continuent de tuer sans relâche. Plus de 18 000 personnes attendent toujours d’être évacuées, notamment pour des raisons médicales, en particulier des enfants atteints de cancers ou ayant subi des amputations, et nous avons besoin de matériel de haute qualité pour leur rééducation. Nous ne parlons donc pas seulement des destructions des bâtiments. Ils détruisent tout. Ils détruisent les infrastructures. Ils transforment notre environnement en un lieu insalubre et invivable. Nous parlons d’infestation de rats. Nous parlons de maladies. L’environnement ici est une source constante de maladies. De plus, en cette période estivale, nous souffrons d’une grave pénurie d’eau potable pour nos civils, d’autant plus que de nombreuses agences ont du mal à approvisionner les stations de dessalement – notamment au centre de Gaza et dans le sud de la bande de Gaza – en carburant et en fioul pour les générateurs. (…) Nous avons plus de 64 000 orphelins. La plupart d’entre eux vivent encore sous des tentes. Vivre sous des tentes, ça ne veut rien dire. Il n’y a pas de foyer. Il n’y a pas de véritables infrastructures. Il n’y a pas d’écoles. Nous sommes vraiment en train de perdre notre prochaine génération. (…) Ils ont véritablement mis en place une politique systématique et bien rodée qui contrôle tout ce qui entre à Gaza, sous prétexte de sécurité. Mais il n’y a aucun moyen d’assurer la sécurité des enfants à Gaza, de procéder à des évacuations médicales, ni de fournir à notre population les moyens de subsistance indispensables à la survie. Nous parlons donc d’une stratégie systématique visant à détruire la vie sociale et à orchestrer la famine. Lorsque nous parlons de famine, nous parlons de plus de 500 000 personnes qui ont perdu leur emploi après la destruction des exploitations agricoles et des usines. Toutes les autorités locales ont été anéanties. Il est impossible de reconstruire notre société tant que l’acheminement de l’aide nécessaire pour répondre à nos besoins est retardé. Et nous parlons de l’enfance et de la perte d’espoir. D’après mon témoignage, dès le début de ce génocide, nos témoignages font état de scènes horribles pour les enfants. Je ne sais pas comment nos enfants pourront construire leur avenir après trois ans de génocide, de génocide qui se poursuit, après avoir souffert de la famine, ce qui a affaibli leur système immunitaire. (…) Ainsi, en ce qui concerne la politique, les États-Unis mènent très habilement une politique cachée en coulisses. Ils veulent anéantir tout espoir de reprendre une vie normale et de reconstruire Gaza. Comme ils l’ont mentionné dans leurs déclarations politiques, leur objectif est de nous expulser de Gaza. C’est notre région. C’est notre terre. Nous ne partirons pas. Nous n’abandonnerons pas. Et nous comptons sur tous les hommes et femmes libres comme vous pour intensifier la pression, sensibiliser l’opinion publique et interpeller tous les responsables politiques du monde entier. Cette horrible vague de brutalité doit cesser immédiatement. L’humanité n’a plus le temps d’attendre de nouvelles déclarations politiques. Notre peuple ici, nos civils à Gaza ou en Cisjordanie, a le droit de vivre dans des conditions dignes, comme n’importe quel autre peuple. Ça suffit, ça suffit, mon peuple. Merci beaucoup de m’avoir donné la parole. »