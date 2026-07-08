Le PS au secours de la macronie

Encore une fois ! Le gouvernement Macron-Lecornu a été de nouveau sauvé, ce 6 juillet, par un attelage comprenant le PS (48 députés sur 60), la totalité des députés de la macronie, de la droite et du RN .

« Notre responsabilité n’est pas d’ajouter de l’instabilité à l’inaction » : c’est avec cet argument sur la « stabilité » sans cesse avancé – et repris par d’autres, y compris hors de l’Hémicycle… – que l’orateur du PS, à l’Assemblée nationale, a annoncé, le 6 juillet, que la majorité de son groupe refuserait à nouveau de voter la motion de censure, déposée par Les Écologistes – une motion de censure pour dénoncer la responsabilité écrasante du gouvernement pour les conséquences meurtrières de la canicule, et dans les feux de forêt en cours.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, avait annoncé la veille que, pour une fois, il voterait la censure, mais plus des deux tiers de ses « camarades » ne l’ont pas suivi. Il est bien le plus mal placé pour s’en offusquer.

Sous la direction de Faure lui-même, violant sans vergogne le mandat du NFP, le PS a abandonné depuis longtemps le droit de se présenter – et même de très loin – comme une « opposition », faisait preuve d’une véritable collaboration avec les gouvernements Macron, pour les coupes budgétaires assassines, les attaques contre la Sécu, etc. Tel est le véritable contenu de leur « stabilité ».

Le 1er juillet, le PS votait avec les mêmes (de la macronie au RN) une rallonge de 36 milliards d’euros pour la loi de programmation militaire, alors que les hôpitaux, les écoles, les moyens de lutte contre les incendies, etc., manquent de tout, sous le coup d’attaques ininterrompues.

Une politique délibérée !

Ce gouvernement s’apprête d’ailleurs à annoncer de nouveaux déremboursements de soins, et dit partager « l’objectif » de la proposition de loi sur le « permis de tuer » pour la police, sous les applaudissements du RN. Au moment où le gouvernement multiplie les mesures liberticides qu’un régime d’exception ne renierait pas, le PS envoie un message d’encouragement à Macron pour qu’il continue.

Si les dirigeants du PS pensent que la population est dupe et approuve leur soutien à Macron, ils se trompent lourdement. La place prise par la France insoumise et la candidature de Jean-Luc Mélenchon comme point d’appui à l’exigence de rupture, et ce qui mûrit sans attendre sur le terrain de la lutte de classe, le démontrent chaque jour.