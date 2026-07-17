Parents, professeurs et lycéens s’organisent contre Parcoursup

Suite aux rassemblements contre Parcoursup organisés le 24 juin dernier à Paris, la fédération nationale de l’enseignement Force ouvrière (FNEC FP-FO) a proposé l’organisation d’une réunion nationale en visio contre Parcoursup à laquelle ont participé des professeurs, des jeunes et des parents.

La phase une de Parcoursup s’est terminée le 11 juillet et c’est 163 372 bacheliers qui n’ont aucune formation pour la rentrée, soit 60 000 de plus qu’en 2025 !

Une syndicaliste indique dans l’échange : « Cette boucherie ne peut plus continuer, l’accès aux études supérieures est un droit, un de plus bafoué par la macronie. Parcoursup est l’affaire de tous, les lycéens et les lycéennes subissent une sélection dégueulasse qui n’est que la droite lignée de ce que cherche à imposer la macronie depuis neuf ans, moins d’études pour une accélération de la mise sur le monde du travail. »

Un lycéen de région parisienne a témoigné de sa situation : « En tant que jeune, subir le stress de l’examen du baccalauréat additionné aux files d’attente interminables, qui parfois même reculent, c’est insupportable. »

À l’issue de la réunion, la FNEC FP-FO a proposé d’ouvrir une adresse mail pour récolter des témoignages et des dossiers de jeunes qui ont subi la sélection : contrelaselection2026@ gmail.com La création d’un groupe WhatsApp contre la sélection ouvert aux parents, aux jeunes et aux professeurs de tous les niveaux a également été proposée. Pour y être ajouté, il suffit d’envoyer son contact à l’adresse dédiée mentionnée juste avant. L’objectif de ce groupe est de permettre l’organisation d’initiatives dès la rentrée contre la sélection désormais visible dès la classe de 3e.