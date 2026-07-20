« S’ils veulent la guerre, qu’ils y aillent eux-mêmes ! »

« Un pourcent de la population mondiale accumule plus de richesses que les 95 % restants de l’humanité. Cette énorme inégalité ne peut être maintenue que par un cruel exercice de violence. Les maîtres du monde sont à la recherche de nouvelles richesses à accumuler. Le génocide, le réarmement, la guerre font partie de la même stratégie commerciale. Les maîtres du monde recourent à la guerre et au génocide pour asservir l’humanité, pour contrôler les ressources les plus précieuses de la planète, pour accumuler davantage de pouvoir et de richesse.

Avec les dépenses militaires mondiales d’une seule année, nous pourrions éradiquer dix fois la faim dans le monde. Pourquoi nous dit-on qu’éradiquer la faim dans le monde est naïf, utopique ? Si seulement avec les 800 milliards d’euros que l’Europe consacre au réarmement, on pouvait mettre fin à l’extrême pauvreté et garantir les soins de santé, l’éducation et l’alimentation pendant dix ans à la population la plus vulnérable.

Regardez, ces dernières années, nous assistons au premier génocide télévisé de l’histoire et nous ne l’avons pas arrêté. Israël et les États-Unis ont bombardé illégalement Gaza, la Cisjordanie, le Yémen, le Liban, l’Iran ; ils sont entrés au Venezuela et menacent Cuba.

Et en Iran, les États-Unis et Israël ont déclenché une guerre illégale qu’ils prétendaient mener au nom de la liberté, de la démocratie, du peuple iranien et des femmes. Mais le résultat, c’est que le détroit d’Ormuz a été rouvert, alors qu’il était déjà ouvert auparavant. Un cessez-le-feu a été obtenu, alors qu’il existait déjà avant cette agression illégale. L’Iran est aujourd’hui plus uni que jamais contre l’impérialisme yankee et contre les génocidaires israéliens.

L’Europe, l’Angleterre et les États-Unis vont lever les sanctions économiques contre l’Iran, qui, selon leurs propres mensonges, étaient au nom de la liberté, au nom de la démocratie, ce qui signifie que, selon leur propre histoire, selon leurs propres récits, selon leur propre mensonge, ils défendent désormais moins la liberté qu’auparavant. Et ils montrent, en particulier l’Europe, qu’elle est soumise et complice des crimes commis par les États-Unis et Israël partout dans le monde.

Et au passage, des milliers de vies ont été perdues, des écoles, des hôpitaux, des routes ont été détruits, des milliards d’argent public provenant de vous tous et de vous toutes, de tous les peuples d’Europe, ont été gaspillés. De l’argent qui appartient aux citoyens qui paient leurs impôts, et qui devrait servir à financer nos hôpitaux et nos écoles, et non la guerre.

Les citoyens ont dû payer plus cher l’essence, les denrées alimentaires et le logement mais les milliardaires des entreprises énergétiques ont engrangé 23,5 milliards supplémentaires grâce à la guerre.

L’Europe a approuvé un plan de réarmement de 800 milliards d’euros et est le principal acheteur d’armes des États-Unis ainsi que le principal partenaire commercial d’un État terroriste tel qu’Israël. Quel genre d’être humain faut-il être pour voir dans la guerre une affaire lucrative ? C’est pour ces fous que nous nous réarmons. C’est pour ces multimillionnaires que nous dépensons l’argent de nos hôpitaux, de nos écoles, dans leurs guerres. J’ai vu ici des bus sur lesquels on peut lire “The army is recruiting now” (« L’armée recrute en ce moment »).

C’est pour cette bande de fous que nous livrons les fils et les filles de l’Europe, issus de la classe ouvrière. Le chef de l’armée française a déclaré récemment que la France devait être prête à perdre ses enfants. Nous ne le sommes pas. S’ils veulent la guerre, qu’ils y aillent eux-mêmes. Nos fils et nos filles restent à l’école, dans les parcs, sains et saufs.

Il faut aussi se demander pourquoi nous continuons à faire partie d’une alliance militaire dont le chef est Donald Trump, le plus grand danger pour l’humanité à l’heure actuelle. Rester dans l’OTAN nous met en danger. Pour notre sécurité, il faut quitter l’OTAN dès maintenant.

La paix, chères camarades et chers camarades, est la tâche politique la plus importante. L’Europe doit à nouveau s’opposer à la guerre, au génocide, au réarmement, à l’OTAN. Camarades, amis, chers camarades, libérez la Palestine, arrêtez la guerre, laissez le Liban et le Venezuela tranquilles, arrêtez la guerre. »

Voir la vidéo du meeting de Londres et l’appel