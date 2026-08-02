En Inde, les étudiants font tomber un ministre, la lutte continue

C’est sans aucun doute la pire crise politique du troisième mandat de Narendra Modi, et elle a déjà amené à la démission du ministre de l’Éducation Dharmendra Pradhan.

Au cœur de la contestation : le scandale des fuites de sujets d’examen, notamment le concours médical NEET-UG, organisé par la National Testing Agency (NTA), soit 2,27 millions de candidats. Pour le syndicat AISA (All India Students Association), ce scandale n’est que le symptôme d’un système d’éducation « privatisé, corrompu et livré aux intérêts mafieux ». Au-delà de la fraude administrative, (…)