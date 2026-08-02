En Inde, les étudiants font tomber un ministre, la lutte continue

Depuis plus d’un mois, l’Inde est traversée par un mouvement étudiant d’une ampleur inédite depuis les manifestations contre les lois agricoles...

  • Actualité internationale, Inde
Des dizaines de milliers d’étudiants et de jeunes qui manifestent en direction du Parlement depuis Jantar Mantar à Delhi sont réprimés, le 20 juillet 2026. (CPI ML)
Par Daresh Hake
Publié le 2 août 2026
Temps de lecture : 3 minutes

Manifestation contre la répression des étudiants par le gouvernement Modi et la démission du ministre de l’Éducation Dharmendra Pradhan, à Calcutta, le 24 juillet 2026. (CPI ML)

C’est sans aucun doute la pire crise politique du troisième mandat de Narendra Modi, et elle a déjà amené à la démission du ministre de l’Éducation Dharmendra Pradhan.

Au cœur de la contestation : le scandale des fuites de sujets d’examen, notamment le concours médical NEET-UG, organisé par la National Testing Agency (NTA), soit 2,27 millions de candidats. Pour le syndicat AISA (All India Students Association), ce scandale n’est que le symptôme d’un système d’éducation « privatisé, corrompu et livré aux intérêts mafieux ». Au-delà de la fraude administrative, (…)

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