En Inde, les étudiants font tomber un ministre, la lutte continue
Depuis plus d’un mois, l’Inde est traversée par un mouvement étudiant d’une ampleur inédite depuis les manifestations contre les lois agricoles...
Actualité internationale, Inde
Par Daresh Hake
Publié le 2 août 2026
Temps de lecture : 3minutes
C’est sans aucun doute la pire crise politique du troisième mandat de Narendra Modi, et elle a déjà amené à la démission du ministre de l’Éducation Dharmendra Pradhan.
Au cœur de la contestation : le scandale des fuites de sujets d’examen, notamment le concours médical NEET-UG, organisé par la National Testing Agency (NTA), soit 2,27 millions de candidats. Pour le syndicat AISA (All India Students Association), ce scandale n’est que le symptôme d’un système d’éducation « privatisé, corrompu et livré aux intérêts mafieux ». Au-delà de la fraude administrative, (…)
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