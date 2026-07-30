Campagne internationale pour la libération du docteur Hussam Abu Safiya : une délégation reçue au ministère des Affaires étrangères
Ce directeur de l'hôpital Kamal Adwan de Gaza est emprisonné depuis décembre 2024 dans les geôles israéliennes. Une délégation de médecins a été reçue le 24 juillet au ministère des Affaires étrangères, avec l’appui de Mathilde Panot, présidente du groupe des députés LFI.
Une délégation de médecins a été reçue le 24 juillet au ministère des Affaires étrangères, avec l’appui de Mathilde Panot (LFI)1La délégation était constituée de représentants mandatés du SNPEH (Syndicat national des pédiatres des établissements hospitaliers), de l’UJFP (l’Union juive française pour la paix), du SNMH FO (le Syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière), de l’UFMICT CGT (Union fédérale des médecins, ingénieurs cadres et techniciens CGT), de l’AMUF (l’Association des médecins urgentistes de France), de l’AMDDDM (l’Association médicale de défense de la déontologie et des droits des malades), de l’union départementale FO des Hauts-de-Seine, ainsi que de Mathilde Panot, présidente du groupe de la France insoumise à l’Assemblée nationale., pour demander que l’État français s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires en direction des autorités israéliennes pour obtenir la protection et la libération du docteur Abu Safiya, médecin pédiatre de Gaza, arrêté en décembre 2024 par l’armée israélienne alors qu’il dirigeant l’hôpital Kamal Adwan. Son état de santé, à la suite de tortures, de privations, ne cesse de se dégrader.
La représentante du ministère n’a apporté aucune réponse et s’est engagée à informer le ministre… déjà largement informé de la situation.
Lors du rassemblement qui s’est tenu à la suite de la délégation, en présence de plusieurs collectifs (Les Blouses blanches pour Gaza, Euro Palestine…), les prises de paroles se sont succédé. Le docteur Patrick Pelloux, pour l’AMUF, a souligné l’importance du levier social et syndical dans une mobilisation comme celle-ci. Le docteur Gérard Haddad, au nom de l’UJFP a souligné l’importance de la délégation qui venait de se tenir. Le docteur Olivier Varnet a lu la lettre adressée par le fils du docteur Abu Safiya aux membres de la délégation pour les remercier et encourager leur initiative.
« Merci de ne pas être restés silencieux »
« Chaque jour passé en prison peut laisser des séquelles irréversibles. Chaque jour peut être le dernier. Aux médecins et à toutes les personnes réunies aujourd’hui : merci de ne pas être restés silencieux. Merci de rappeler que la médecine ne connaît pas de frontières, et que défendre un médecin persécuté, c’est défendre notre humanité commune. Vous ne vous tenez pas seulement aux côtés de mon père. Vous vous tenez aux côtés de soignants dont le monde ne connaît pas encore les noms, de familles qui attendent un seul message pour être rassurées, et de toutes celles et ceux qui refusent que l’injustice devienne normale à force de silence. »
« Nous n’accepterons pas et nous ne nous tairons jamais »
« Lorsque le docteur Hussam Abu Safiya refuse de quitter les enfants qu’il est en train de soigner pour rester avec eux, y compris au péril de sa vie et au péril de ce qu’il est en train de vivre aujourd’hui, oui, c’est un héros de la condition humaine ! À travers la demande de libération du docteur Hussam Abu Safiya, c’est aussi le fait de dire que nous n’accepterons pas et que nous ne nous tairons jamais, y compris un 24 juillet, y compris en août, y compris toutes les semaines que continuera le génocide, contre quelque chose qui met en jeu notre humanité commune. Nous sommes en train de défendre notre humanité commune.
La France a une histoire sur cette question. Il n’est pas vrai que la France ne peut rien faire pour faire en sorte que le peuple palestinien ne disparaisse pas, parce que nous sommes en train de parler de cela. La France continue d’envoyer des composants pour les armes défensives d’Israël, comme ils disent.
La France continue les relations diplomatiques. La France continue les relations économiques. Et donc, lorsqu’on nous parle de sanctions historiques très importantes, comme on nous l’a dit, contre 80 personnes, des colons violents ou je ne sais quoi, où sont les sanctions contre Netanyahou et son régime ? Je veux juste terminer par vous dire que non seulement ce qui s’est passé aujourd’hui est un acte important pour montrer que des médecins partout en France refusent ce qui est fait à un des leurs, refusent l’inhumanité de détourner les yeux de ce qui se passe pour le docteur Hussam Abu Safiya, comme pour l’ensemble des Palestiniens.
Mais je veux vous dire aussi que rien de ce que nous faisons n’est vain, même si l’impuissance parfois nous saisit. Moi, je pense souvent à cette phrase que le père d’Elias Sanbar lui avait dit avant de mourir. Il lui avait dit : “Ne t’inquiète pas, la Palestine est une arête coincée dans la gorge du monde. Personne ne parviendra à l’avaler.” Force à vous les amis et merci beaucoup. »