Campagne internationale pour la libération du docteur Hussam Abu Safiya : une délégation reçue au ministère des Affaires étrangères

« Nous n’accepterons pas et nous ne nous tairons jamais » Intervention de Mathilde Panot lors du rassemblement du 24 juillet 2026 « Lorsque le docteur Hussam Abu Safiya refuse de quitter les enfants qu’il est en train de soigner pour rester avec eux, y compris au péril de sa vie et au péril de ce qu’il est en train de vivre aujourd’hui, oui, c’est un héros de la condition humaine ! À travers la demande de libération du docteur Hussam Abu Safiya, c’est aussi le fait de dire que nous n’accepterons pas et que nous ne nous tairons jamais, y compris un 24 juillet, y compris en août, y compris toutes les semaines que continuera le génocide, contre quelque chose qui met en jeu notre humanité commune. Nous sommes en train de défendre notre humanité commune. La France a une histoire sur cette question. Il n’est pas vrai que la France ne peut rien faire pour faire en sorte que le peuple palestinien ne disparaisse pas, parce que nous sommes en train de parler de cela. La France continue d’envoyer des composants pour les armes défensives d’Israël, comme ils disent. La France continue les relations diplomatiques. La France continue les relations économiques. Et donc, lorsqu’on nous parle de sanctions historiques très importantes, comme on nous l’a dit, contre 80 personnes, des colons violents ou je ne sais quoi, où sont les sanctions contre Netanyahou et son régime ? Je veux juste terminer par vous dire que non seulement ce qui s’est passé aujourd’hui est un acte important pour montrer que des médecins partout en France refusent ce qui est fait à un des leurs, refusent l’inhumanité de détourner les yeux de ce qui se passe pour le docteur Hussam Abu Safiya, comme pour l’ensemble des Palestiniens. Mais je veux vous dire aussi que rien de ce que nous faisons n’est vain, même si l’impuissance parfois nous saisit. Moi, je pense souvent à cette phrase que le père d’Elias Sanbar lui avait dit avant de mourir. Il lui avait dit : “Ne t’inquiète pas, la Palestine est une arête coincée dans la gorge du monde. Personne ne parviendra à l’avaler.” Force à vous les amis et merci beaucoup. »