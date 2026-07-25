Plafonds de dépenses ministérielles du budget 2027 : le « prix du sang »

Le 13 juillet, Macron appelait à « défendre la liberté et le droit », « au prix du sang s’il le faut », en glorifiant l’explosion des dépenses d’armement. Le lendemain le gouvernement publiait les plafonds de dépense qu’il fixe aux ministères pour l’année prochaine.

Le journal Les Échos du 17 juillet n’y va pas par quatre chemins : « Tous les ministères ou presque vont devoir se serrer la ceinture en 2027. » Commençons par le « presque ».

C’est la charge de la dette, c’est-à-dire le remboursement d’intérêts aux banques, qui se taille la part du lion, avec une progression de 12,3 milliards.

La deuxième progression, c’est celle des crédits de la défense : 6,4 milliards qui viennent s’ajouter aux 9 milliards supplémentaires de 2026 !

Après ces largesses, le gouvernement annonce que les autres dépenses ministérielles seraient limitées à un niveau « strictement inférieur à l’inflation », c’est-à-dire 0,4 % pour une inflation attendue à 1,6 %. C’est donc bien une baisse en euros constants, mais pas pour tout le monde.

Près d’1 milliard en moins pour les collectivités locales

Ainsi, le ministère de l’Intérieur aura droit lui à 1 milliard de plus (+ 4 %) quand celui de la Culture devra se satisfaire d’une reconduction sans hausse, c’est-à-dire d’une perte en euros constants de 56 millions (après 38 millions d’annulations de crédits en 2026).

Le budget de l’Éducation nationale n’« augmente » que de 0,5 %. Ce sont 232 millions de pertes sèches par rapport au budget 2026 et ses 5 000 suppressions de postes dont le nombre ne pourra qu’augmenter. Avec une prudence de Sioux, le gouvernement les camoufle : « Une nouvelle planification territoriale sera déclinée, aux côtés des élus locaux, afin de mieux anticiper la démographie scolaire dans les années à venir. »

Et on pourrait continuer la liste, cette purge s’applique à tous les ministères !

Quant aux collectivités territoriales, qui sont en première ligne ces dernières semaines pour adapter les établissements d’enseignement aux canicules, pour lutter contre les incendies, pour organiser la solidarité avec les plus fragiles et les plus précaires, c’est une reconduction pure et simple des crédits. C’est un manque à gagner de 862 millions d’euros.

Non content d’engraisser les marchés financiers et de vouloir envoyer à la mort nos enfants, Macron nous fait payer la note. Inacceptable !