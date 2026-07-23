« On a perdu 1 000 camions-citernes contre les feux de forêt en 16 ans »

Le scandale des Canadair a révélé la politique criminelle des gouvernements successifs concernant les moyens aériens de lutte contre les incendies. Et qu’en est-il des moyens terrestres ?

Sébastien Delavoux : En 2021, nous avons appris au ministère de l’Intérieur que nous avions perdu 1 000 engins dédiés à la lutte contre le feu de forêt entre 2004 et 2020, des camions-citernes feux de forêt (CCF).

Ils permettent de faire des franchissements parce que nos camions de ville ne peuvent pas sortir des chemins carrossables. Si vous avez regardé les chaînes d’info continue, vous avez pu voir récemment qu’il y a un camion urbain qui a brûlé au milieu d’un champ, parce que quand le feu est arrivé, ils n’ont pas réussi à le sortir.

En octobre 2002, après un été où 71 000 hectares de forêt ont brûlé, on nous a réunis à l’Élysée et on a nous annoncé que 1 083 (…)