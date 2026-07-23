Loi « Permis de tuer » : la résistance s’organise, pétition, mobilisation le 19 septembre

C’est sur la base d’un compte rendu de l’Insoumission que nous restituons ici la conférence de presse organisée le 16 juillet à l’Assemblée nationale, réunissant le député LFI Thomas Portes, Assa Traoré, la LDH, Amnesty International, le Syndicat de la magistrature, les syndicats d’avocats et les collectifs de familles de victimes. Un front uni, déterminé, qui fixe un rendez-vous : le 19 septembre, pour une grande mobilisation nationale.

La pétition contre la loi dépasse 730 000 signatures. Sa recevabilité sera étudiée le 21 juillet, le député LFI Ugo Bernalicis en sera le rapporteur. Samia El Khalfaoui, tante de Souheil, tué par un policier à Marseille le 4 août 2021, a pris la parole : « Quand l’État prend une vie, il ne peut pas s’exonérer de la vérité. Nous n’avons jamais demandé vengeance. Nous demandons infiniment moins. Nous demandons une enquête, un juge, des preuves. » Thomas Portes a été direct : « Ce texte issu du programme de Jean-Marie Le Pen va tuer des gens. Atteignons le million. Signez et faites signer. » Stéphane Fischesser, secrétaire national du Syndicat de la magistrature, a engagé son organisation sans ambiguïté : « Nous sommes légitimement inquiets des retombées. Nous nous joignons évidemment à l’appel à la manifestation. »

La réaction de l’ancien ministre Retailleau ne s’est pas fait attendre. Sur X, il a dénoncé une « collusion avec l’extrême gauche » et appelé à « profondément réformer l’exercice syndical des magistrats ». Autrement dit : un syndicat qui ose résister à une loi qu’il juge dangereuse doit être mis au pas. (…)