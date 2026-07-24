Lénine et le traité de Brest-Litovsk (1918) Après la victoire de la révolution d’Octobre, dont l’une des causes a été le refus de la guerre par les masses ouvrières et paysannes qui ont déserté par centaines de milliers, la Russie soviétique est confrontée à la poursuite de l’offensive allemande. La direction bolchévique est très divisée sur l’attitude à adopter : poursuite de la guerre, ni paix ni guerre, guerre révolutionnaire… Lénine, seul au départ, défend la position selon laquelle il faille signer l’accord de paix avec l’Allemagne, quelles que soient les concessions très dures exigées par l’impérialisme (perte de territoires, versement d’une quantité astronomique d’or, etc.). Finalement la Russie soviétique signera le traité avec l’impérialisme allemand à Brest-Litovsk, en 1918. « Camarades, les conditions que nous ont proposées les représentants de l’impérialisme allemand sont d’une dureté inouïe, écrasante, ce sont des conditions de pirates. Les impérialistes allemands, profitant de la faiblesse de la Russie, nous mettent le genou sur la poitrine. Dans cette situation, pour ne pas vous cacher l’amère vérité dont je suis profondément convaincu, je dois vous dire qu’il n’est pas pour nous d’autre issue que souscrire à ces conditions. Toute autre proposition ne ferait qu’appeler sur nous, volontairement ou non, des maux pires encore et une soumission encore plus complète (si l’on peut parler ici de degrés) de la république des soviets, son asservissement à l’impérialisme allemand, à moins que ce ne soit une triste tentative d’éluder avec des mots une réalité terrible, infiniment pénible, mais indubitable. Camarades, vous savez tous très bien, et beaucoup d’entre vous par expérience personnelle, que la guerre impérialiste a écrasé la Russie sous un fardeau plus terrible et plus lourd, pour des raisons évidentes, que celui des autres pays ; que toutes les calomnies déversées sur nous par la presse bourgeoise et que les partis se faisant les auxiliaires de la bourgeoisie, ou qui sont hostiles au pouvoir des soviets, et selon lesquelles les bolchéviks auraient désagrégé l’armée, ne sont que des bêtises. (…) Voilà pourquoi je dis et je répète, pleinement conscient de la responsabilité que j’assume, qu’aucun représentant du pouvoir des soviets n’a le droit d’éluder cette responsabilité. Certes, il est agréable et facile de parler aux ouvriers, aux paysans et aux soldats, de la marche en avant de la révolution, et ce fut chose agréable et facile à observer après l’insurrection d’Octobre, mais quand on est obligé de reconnaître une vérité amère, pénible, incontestable : l’impossibilité de la guerre révolutionnaire, comme c’est le cas maintenant, il n’est pas permis de se dérober à cette responsabilité, il faut l’assumer franchement. Conscient de ma responsabilité, j’estime nécessaire de remplir mon devoir et de dire nettement ce qui est ; c’est pourquoi je suis convaincu que la classe laborieuse de Russie, qui sait ce que c’est que la guerre et ce qu’elle a coûté aux travailleurs, à quel degré d’épuisement et de lassitude elle les a amenés, je ne doute pas une seconde que cette classe laborieuse, tout en ayant conscience avec nous du poids inouï, de la dureté et de l’infamie de ces conditions de paix, n’en approuvera pas moins notre conduite. » (Lénine, Rapport à la séance du comité exécutif central de Russie du 24 février 1918, Œuvres, tome XXVII, Éditions du progrès, Moscou, 1980, pp. 38-40.)