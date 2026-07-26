« Non au budget du Pentagone de plus de 1 000 milliards de dollars »

« C’est un immense honneur et un véritable plaisir d’être ici, au Royaume-Uni, et de pouvoir dire haut et fort que je m’oppose au génocide et que je soutiens Palestine Action . Vous avez peut-être vu des membres de Codepink poursuivre des parlementaires dans les couloirs du Congrès afin de dénoncer publiquement leurs positions honteuses, alors même que la majorité du peuple américain ne veut plus que ses impôts servent à financer Israël. Pourtant, ils continuent de le faire, parce qu’ils sont sous l’influence de l’AIPAC et d’autres groupes de pression pro-israéliens.

Nous diffusons sur les réseaux sociaux leurs visages ainsi que les montants qu’ils reçoivent de ces groupes de pression. Nous faisons en sorte qu’ils aient honte de ce qu’ils font. Et nous obligeons de plus en plus d’élus à changer de position.

Aujourd’hui, 77 membres du Congrès ont signé une proposition de loi intitulée “Block the Bombs – No More Weapons to Israel” (“Bloquons les bombes – plus d’armes pour Israël”). Et, lors des élections, il est extrêmement encourageant de constater que des candidats favorables à la Palestine peuvent l’emporter, malgré tout l’argent que l’AIPAC investit dans leurs campagnes. Nous avons vu l’élection d’un maire de New York favorable à la Palestine.

Et à Washington, D.C., une élection primaire a vu la victoire d’un candidat socialiste démocratique favorable à la Palestine, qui deviendra le prochain maire de Washington.

Notre travail ne consiste pas seulement à interpeller les responsables politiques. Nous ciblons également les entreprises. Il ne s’agit plus seulement des fabricants d’armes : ce sont désormais aussi les entreprises qui produisent les équipements de surveillance, les logiciels de surveillance et les sociétés spécialisées dans l’intelligence artificielle.

Et surtout, nous dénonçons le budget obscène du Pentagone, qui dépasse désormais les 1 000 milliards de dollars, et que l’administration cherche encore à augmenter de 50 %, pour atteindre 1 500 milliards de dollars. Nous répondons que tant qu’il y aura des millions de sans-abri aux États-Unis, des travailleurs qui ne gagnent pas un salaire leur permettant de vivre dignement, des personnes incapables de se soigner et une planète ravagée par la crise climatique, nous disons : non à un budget militaire de 1 000 milliards de dollars.

Nous savons également que la guerre ne consiste pas seulement à larguer des bombes. Il existe aussi une guerre économique.

C’est précisément ce que le gouvernement des États-Unis inflige aujourd’hui à Cuba, avec une politique dépravée, psychotique et profondément malveillante consistant à priver le peuple cubain de pétrole, de nourriture et de médicaments. Pendant ce temps, des responsables de la Maison-Blanche se félicitent de voir le taux de mortalité infantile doubler, tandis que des nourrissons meurent dans leurs couveuses.

Et nous, à Codepink, faisons l’objet d’enquêtes pour le “crime” d’avoir apporté une aide humanitaire aux hôpitaux pour enfants. Nous continuerons à le faire. Et nous continuerons à dire : “Bas les pattes de Cuba !”

Puis vient l’Iran. Notre président a lancé, au nom d’Israël, une guerre contre l’Iran qui n’avait aucune justification et qui était totalement irresponsable. Il a ensuite été contraint de signer un mémorandum d’entente, que les autorités israéliennes sabotent déjà en refusant de mettre fin à leurs attaques contre le Liban. Mais comprenons pourquoi Trump a été contraint de signer cet accord.

Premièrement, parce que les États-Unis ne pouvaient pas gagner sur le champ de bataille. Deuxièmement, en raison de la pression internationale et des conséquences économiques de cette guerre. Troisièmement, parce qu’il s’agissait de la guerre la plus impopulaire de l’histoire moderne des États-Unis : le peuple américain a dit non.

Je veux donc vous dire combien nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec vous, en octobre, lors d’une nouvelle journée mondiale d’action . Et sachez aujourd’hui qu’une majorité d’Américains affirme désormais : “Palestine libre ! La paix avec l’Iran ! Bas les pattes de Cuba ! Plus jamais de guerre !” »

Voir la vidéo du meeting de Londres et l’appel