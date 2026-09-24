Lecornu vient de dévoiler son projet de budget 2027 : 54 milliards de coupes budgétaires !

« Cette fois-ci, l’addition s’élèvera à 54 milliards d’euros. Un effort record sous la Ve République » explique Le Parisien le 18 septembre. Dix milliards de coupes de plus que le budget annoncé par Bayrou l’an dernier à la même période. C’est une attaque frontale contre les travailleurs et la Sécurité sociale. Les malades d’abord : 2 milliards de coupes sur les arrêts maladie. Les salariés en fin de contrat : 800 millions ponctionnés sur les ruptures conventionnelles, avec une montée en puissance à 800 millions par an dès 2028. Les retraités : gel des pensions, hors petites retraites, ou suppression de l’abattement fiscal de 10 %. Les locataires modestes : gel des APL. Les fonctionnaires : gel du point d’indice. La réalité, c’est que le point d’indice, qui détermine le salaire de tous les fonctionnaires, est quasi gelé depuis trente ans, ce qui a fait s’effondrer le pouvoir d’achat des fonctionnaires de plus de 30 %. Concrètement, un agent dont le traitement indiciaire brut était de 2000 € en 2010 devrait aujourd’hui percevoir environ 2 500 € pour conserver le même pouvoir d’achat face à l’inflation. Ce n’est pas le cas : son salaire, lui, n’a quasiment pas bougé. C’est dans ce contexte que les huit (…)

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