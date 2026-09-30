Au moment où les gouvernements en Europe poussent à la guerre…

Au moment où les gouvernements en Europe poussent pour que la guerre en Ukraine se poursuive, avec ces deux millions de morts et de blessés, alors même que des milliers de Russes et d’Ukrainiens cherchent à fuir le front par tous les moyens, en France, le gouvernement Macron-Lecornu présente jeudi 1er octobre son projet de budget 2027, avec 54 milliards de coupes dans les dépenses, un « effort record sous la Ve République » (Le Parisien).

À l’heure où la révolte de la jeunesse lycéenne, qui s’étend d’heure en heure, pose le problème des moyens matériels et humains dont sont totalement dépourvus les établissements du fait de la politique de destruction menée depuis deux quinquennats et plus, à l’heure où les pompiers, qui se sont notamment retrouvés totalement démunis pour affronter les incendies cet été au péril de leurs vies, manifestent pour exiger eux aussi des moyens matériels et humains, le gouvernement s’apprête à tailler encore davantage dans les budgets de l’école, de l’hôpital, de la Sécurité sociale et des retraites.

Et de nouveau, le seul budget qui sera en hausse, à hauteur de près de sept milliards, c’est celui des Armées.

Irruption de la jeunesse lycéenne

C’est dans ce contexte, également marqué par une flambée record des prix du gaz (nouvelle augmentation de plus de 6 % au 1er octobre), des carburants et des prix alimentaires, que la jeunesse lycéenne fait littéralement irruption, pour dire : « ça suffit ! On n’en peut plus, on veut pouvoir étudier, on veut un avenir. »

Et face à cette situation, quelle est la réponse du gouvernement ? La matraque, les gaz lacrymogènes, les tirs de LBD. Inacceptable. Inadmissible. Ignoble.

À juste titre, Jean-Luc Mélenchon a posté sur X : « La sauvagerie policière n’est pas acceptable. Un tir au visage, des violences disproportionnées soulignent des comportements d’une violence sans limite d’adultes armés contre des jeunes. Spectacle écœurant. »

« Violence sans limite d’adultes armés contre des jeunes » (Jean-Luc Mélenchon)

La Ligue des droits de l’homme (LDH) a raison quand elle écrit : « Les images d’interpellations violentes et les gardes à vue, touchant des mineur.es, des enfants, inquiet.es de leur avenir sont intolérables ».

De son côté, la CGT a déclaré : « La mobilisation des jeunes doit être entendue, pas étouffée. La CGT, ses structures territoriales et professionnelles, est au service des organisations syndicales lycéennes et étudiantes représentatives pour protéger le droit à la mobilisation des lycéen-nes. Face à la répression, nous réaffirmons notre solidarité avec les lycéennes et les lycéens. Leur liberté d’expression et de mobilisation doit être garantie ».

Pour sa part, l’union départementale FO de Paris affirme : « Ils (les lycéen-nes) ne céderont pas face à cette répression inacceptable déclenchée par le ministre de l’Intérieur. Nous les soutenons et devons être à leurs côtés pour qu’ils ne subissent pas de plein fouet les violences d’une politique que nous condamnons et combattons. »

Que cherchent-ils ?

Refusant de répondre à la moindre des revendications lycéennes (qui sont identiques aux revendications enseignantes), et faisant croire qu’il n’y en a pas, le gouvernement envoie des détachements d’adultes armés frapper brutalement des adolescents. Voilà la réalité.

Une question se pose : où veulent-ils nous emmener en déchaînant toute cette violence ? Veulent-ils vraiment apaiser la situation en agissant ainsi ? À quelques mois de l’élection présidentielle, que cherchent-ils ?

Parents, enseignants ne veulent pas laisser leurs enfants subir cette violence.

Les lycéens, les personnels, les travailleurs qui se mobilisent notamment à l’occasion de la journée de mobilisation dans la fonction publique appelée par tous les syndicats, ce mardi 29 septembre, ont raison ; les élus LFI qui se portent sur le terrain pour les protéger, les soutenir – et qui sont chaleureusement accueillis en retour – ont raison. Tous ceux qui s’indignent de ce traitement infâme contre les jeunes ont raison. Nous en sommes.