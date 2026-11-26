À l’agonie, confirmant récemment son impopularité record, et confronté à une mobilisation aux formes inédites qui, loin de s’éteindre, s’approfondit, Emmanuel Macron annonce au Figaro vouloir inscrire une « règle d’or » dans la Constitution, visant à créer des « lois-cadres d’équilibre des finances publiques », qui fixeraient pour au moins trois ans les efforts en matière de dépenses et de recettes nécessaires à un « retour à l’équilibre des comptes publics » (Les Échos, 24 novembre). Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale devraient alors obligatoirement s’y conformer, sous peine de censure du Conseil constitutionnel.

Officiellement, cette annonce vise à « rassurer les marchés » inquiets de la dégradation des comptes publics. La réalité, c’est que, face à un refus massif de l’immense majorité de la population que se poursuive et s’amplifie la destruction des services publics, école et hôpital en tête, au profit des budgets militaires, Macron tente un « verrouillage constitutionnel » de la baisse des dépenses publiques. En même temps qu’il espère, par-là, se prémunir de toute « entorse » qu’un gouvernement de rupture pourrait engager à l’avenir.

Cette « règle d’or » s’appliquerait aussi à notre système de retraite. Dans un article du journal Le Figaro (23 novembre) intitulé « Pourquoi la Cour des comptes prône une règle d’or pour piloter les retraites ? », il est écrit : « Dans une note publiée ce lundi, la Cour des comptes préconise d’instaurer une dose de pilotage automatique dans la gestion de notre système de retraite. Plutôt que de remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier, et de concocter tous les trois ou quatre ans une nouvelle réforme des retraites qui conduit immanquablement à faire descendre les Français dans la rue, les Sages de la rue Cambon recommandent d’ajuster automatiquement certains paramètres du système, en fonction de l’espérance de vie, de la démographie ou de la conjoncture économique. ».

Pas étonnant que l’extrême droite, ainsi que la droite et le « bloc central », aient d’ores et déjà indiqué qu’ils étaient favorables à une telle « règle d’or ». Rappelons que le Rassemblement national, comme la droite et les candidats du « bloc central » (notamment Attal et Philippe) prônent d’en finir avec le système de retraite par répartition au profit d’un système par capitalisation.

Acculé, aux manettes d’un pouvoir décomposé, contraint d’aller jusqu’au bout en dépit du rejet inédit dont il fait l’objet, Macron entend jeter ses dernières forces dans la bataille pour préserver coûte que coûte les intérêts de la classe des capitalistes. Bien sûr, tout doit être fait pour empêcher cette nouvelle forfaiture qui, si elle aboutissait, confinerait encore un peu plus toutes les centrales syndicales à un rôle de simple subsidiaire. Ce qu’elles n’auraient, elles non plus, aucun intérêt à accepter. D’autant qu’il est réaliste d’estimer que, même parée d’une légalité constitutionnelle incluant compromissions de toutes sortes, une telle décision juste avant un départ par la petite porte, ne ferait qu’amplifier encore plus la volonté massive, en particulier de la jeunesse, d’une rupture totale.