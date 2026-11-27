Depuis le début de la mobilisation des lycéens, puis des étudiants, et qui s’est désormais élargie aux salariés, on compte plus de 13 000 gardes à vue, dont une très large majorité de jeunes. La répression prend aussi une autre forme, celle des consignes pour empêcher les rassemblements devant les lycées, des poursuites disciplinaires contre les lycéens… Quel est ton point de vue d’avocat là-dessus ?



Romain Ruiz : Ce à quoi nous assistons pourrait se résumer en une forme de paternalisme répressif.

Nous vivons un autoritarisme assez inédit, qui consiste à sanctionner les jeunes tous azimuts sur fond de pseudo-morale et d’appels à la « responsabilité » dont tout le monde sait qu’ils sont hypocrites.

Au fond, le mouvement de la jeunesse est un miroir de tous les échecs de nos gouvernants, qui ont abandonné chacune de nos valeurs les unes après les autres et qui n’ont plus rien d’autre à offrir comme réponse politique que la brutalité et le déni.

Et puis il y a les arrêtés d’interdiction de manifester, qui deviennent une pratique courante des préfets. À ce sujet, tu as fait partie d’une délégation d’avocats qui se sont rassemblés devant le Conseil d’État il y a quelques semaines, pourquoi ?



Parce que le Conseil d’État est une (…)