Vendredi 20 novembre, le Sénat a adopté la loi « sur le permis de tuer » par 205 voix pour et 110 contre. La veille, des centaines de manifestants se rassemblaient devant les grilles du Sénat pour demander l’abandon de cette loi à l’appel du collectif « Stop aux violences d’État » avec des dizaines d’associations, partis politiques, juristes et avocats autour des familles de victimes. Une loi quasiment adoptée qui représente une bascule historique en offrant aux forces de l’ordre un « permis de tuer ».

Au Sénat le 19 novembre, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a défendu le texte expliquant que ce n’était « pas celui du RN » mais « celui du gouvernement, que toutes les organisations syndicales de police attendent ». Les syndicats de police l’ont demandé donc le gouvernement l’a fait. Un aveu qui en dit long sur la pente dangereuse empruntée par ce gouvernement minoritaire et rejeté comme jamais.

Le même jour, Le Monde révèle l’existence d’une enquête sur des fuites en provenance du ministère de l’Intérieur vers le RN concernant des enquêtes en cours sur le RN.

Des perquisitions ont été menées au siège du parti, cette fois par l’IGPN. Un procureur adjoint au parquet de Paris était présent d’ailleurs ! « Nous apprenons avec stupeur qu’un lien existerait entre la police et le RN », commente Jean-Luc Mélenchon sur ses réseaux. « Dans le comportement, cela se notait, mais de là à imaginer un lien direct. Notre sidération est absolue en découvrant un procureur, et même un préfet dans ce type de collaboration (…). »

En effet, un ancien haut cadre de Beauvau, le préfet Hugues Moutouh, est soupçonné. C’est ce même préfet qui interdisait les casse-rolades dans l’Hérault par des arrêtés ubuesques tout comme les manifestations en défense du peuple palestinien dans les Alpes-Maritimes ou encore dernièrement qui autorisaient les bus publics à transporter les militants du RN à leur congrès ! Le préfet a demandé à être démis de ses fonctions mais n’a pas démenti…

Un concentré du pourrissement en cours de ce pouvoir et de ces institutions.

Mais au même moment, pendant que le Sénat votait un « permis de tuer XXL » pour les forces de l’ordre, les trois policiers ont été condamnés à cinq ans de prison chacun (dont un à deux fermes, soit en deçà des réquisitions de l’avocat général) dans l’affaire Michel Zecler. « Le caractère raciste des violences subies par Michel Zecler est reconnu, c’est donc une décision historique », se félicite son avocat Serge Money.

À Bobigny, le policier qui a tué Jean-Paul Benjamin lors d’un refus d’obtempérer a été condamné à dix-huit mois ferme et à une interdiction définitive d’exercer.

À Versailles, un policier de la BAC, vient d’être condamné en appel à huit ans de réclusion criminelle et à une interdiction d’exercer les fonctions de policier pour le meurtre d’Olivio Gomes, tué en 2020 à Poissy (78). Âgé de 28 ans, père de trois enfants, Olivio Gomes avait été suivi sur près de 30 kilomètres, jusqu’au pied de son domicile, avant d’être abattu de trois balles, dont deux dans le dos. Là aussi, fait rarissime, la légitime défense du policier n’a pas été retenue.

La répression d’État tout comme le glissement vers un régime d’exception en cours révolte la jeunesse comme des millions dans ce pays. Samedi 21 novembre, des dizaines de milliers ont de nouveau manifesté partout en France. Dans les lycées, dès que l’établissement rouvre, les lycéens s’organisent pour poursuivre leur mobilisation et gagner sur leurs revendications.