Histoire : La guerre et la dislocation de l’armée

La guerre c’est, d’une manière ou d’une autre, des armées. Une armée est toujours composée d’individus ; le but de la hiérarchie militaire est de maintenir la cohésion de ces individus autour des objectifs militaires qui sont, comme le rappelait Clausewitz, toujours des objectifs politiques.

L’exemple classique est celui des gardes-françaises en juillet 1789, à Paris . Unité d’élite de plusieurs milliers d’hommes dont les casernes étaient au contact de la population, les gardes-françaises, chargées du maintien de l’ordre, avaient été gagnées peu à peu par la contagion révolutionnaire.

Même s’ils avaient continué à maintenir l’ordre pendant un temps, on sentait une lassitude gagner et la fréquentation du petit peuple parisien engagé dans la voie des émeutes et des désordres jouait. Le 24 juin, deux compagnies refusent de prendre leur service et des soldats sont emprisonnés ; le 30 juin, plusieurs milliers de manifestants prennent d’assaut la prison de (…)