Conférence sociale de Macron : le conclave de Bayrou revient par la fenêtre

Ce qu’ils en disent – « Réinterroger le financement de la protection sociale tient de longue date à cœur au Medef. L’organisation considère que le financement des systèmes de santé, retraite, assurance chômage… pèse trop sur le travail. » – « Pour financer ce qui relève de la solidarité, la CPME imagine entre autres de s’appuyer sur une hausse de la CSG. » – Du côté de l’U2P (artisans), plusieurs propositions : « augmenter la TVA, taxer davantage les successions, geler les retraites… » – La CFTC a estimé « que ce n’était pas aux partenaires sociaux de s’attaquer seuls à cette discussion ». Quant à la CFDT et la CFE-CGC, elles « se sont déjà montrées partantes pour discuter du financement de la protection sociale dans le cadre du conclave », François Hommeril, président de la CGC précisant « on a des propositions à faire » dans le cadre la conférence sociale. – Frédéric Souillot de FO affirme que « c’est un signal que l’on attendait, un parmi d’autres, qui permet de tourner la page du conclave des retraites dont rien de concret ne sortira. » – Denis Gravouil pour la CGT affirme de son côté : « On est circonspects et on attend de savoir quel sera le format ». (Source : Les Echos, 15 mai)