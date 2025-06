Levée de la sanction pour l’enseignante suspendue ! Stop au génocide à Gaza !

Informations ouvrières et L’insoumission s’associent pour proposer des contenus. À retrouver sur les réseaux.

Ce mardi 17 juin, des centaines de personnes se sont rassemblées sous les fenêtres du ministère de l’Éducation nationale pour exiger le retrait de la sanction à l’encontre de l’enseignante pour avoir observé une minute de silence à la demande de ses élèves en hommage aux victimes palestiniennes.

C’est deux fois plus que lors du premier rassemblement qui avait eu lieu devant le ministère le 28 mai dernier pour demander la levée des sanctions contre l’enseignante.

Dans le rassemblement, l’état d’esprit était à la détermination, à l’image des derniers rassemblements et manifestations organisés depuis une semaine pour la libération des passagers du Madleen et la fin du génocide à Gaza.

Dans les interventions de certains syndicalistes, tout était relié : la sanction de l’enseignante, la complicité de Macron, la levée des dockers de Fos-sur-Mer refusant de charger les armes, etc.

L’appel à la grève et à cette manifestation est parti de l’Yonne, des syndicats FO, FSU, CGT et Sud Éducation, qui ont proposé de lui donner une ampleur nationale.

À Paris, des syndicats Sud, Snetaa-FO et CGT ont repris à leur compte assez rapidement cet appel. Mais cela n’allait pas de soi pour toutes les directions syndicales de région parisienne.

Mais, poussés par les manifestations et les rassemblements de ces derniers jours pour exiger la libération des membres de la Flottille, agrégeant des milliers de travailleurs et de jeunes, et interrogés par les syndiqués qui ont vu l’action concrète des dockers de Fos-sur-Mer, de nouveaux syndicats franciliens ont finalement apposé leur signature.

La FSU était totalement absente des premières versions, mais l’avant-veille du rassemblement, le syndicat Snes-FSU de Créteil s’est joint à l’appel. En l’espace d’une semaine on est passé de quatre syndicats signataires à onze !

C’est un fait, dans les syndicats une discussion se mène sur la place et le rôle que doivent jouer les organisations du mouvement ouvrier pour stopper l’escalade guerrière et obtenir l’arrêt du génocide.

À suivre…