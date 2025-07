A l’hôpital de Laval (Mayenne) la mobilisation déterminée arrache le retrait du plan d’économies !

« Fin du Pasi : une grande victoire locale pour l’intersyndicale FO-CGT, le début du combat face à la volonté du gouvernement d’accentuer la pression sur les hôpitaux » Communiqué de l’intersyndicale FO et CGT du centre hospitalier (CH) de Laval (2 juillet) C’est fait ! Mélange de satisfaction, de soulagement, et de détermination suite à un mois de juin intense de mobilisations et de tractations. Depuis début juin, l’intersyndicale FO-CGT déploie toute son énergie pour faire avorter le plan social qui nous était promis. Mais aussi pour dénoncer la volonté de faire passer les économies au premier plan, avant l’accès aux soins, qui plus est dans un territoire particulièrement sinistré en la matière. Pour rappel, dès le 4 juin, nous avons rencontré le maire de Laval (également président du conseil de surveillance du CH Laval) pour le convaincre de refuser le Pasi. Le 12 juin, ce sont les trois députés du département qui se déplaçaient dans nos locaux pour que nous les alertions et les invitions à réagir. Ils ont tenu leur rôle, relayant la situation directement au ministre de la Santé, et débloquant une aide exceptionnelle de 10 millions d’euros. Le 13 juin, nous avons soutenu la mobilisation des professionnels de psychiatrie, dénonçant la volonté de fermer un second service d’hospitalisation, pour des raisons purement économiques. Le 17 juin, nous avons organisé une grande assemblée générale du personnel, et décidé ensemble des actions à mettre en place. Le 26 juin, nous avons veillé et campé devant notre hôpital, le protégeant symboliquement de ceux qui voudraient (encore) lui nuire. Le 27 juin, nous nous sommes mobilisés massivement, et avons empêché la tenue d’un conseil de surveillance où le Pasi devait être débattu. Nous avons pris possession du bureau du directeur de l’hôpital, l’invitant à contacter directement le directeur général de l’ARS pour qu’il renonce au plan social. Déjà, un premier recul était obtenu. Le 30 juin, opération “Coup de voix !” avec chorales, fanfare, œuvres, témoignages rappelant notre attachement, notre détresse, les valeurs qui nous lient à cet hôpital. Aujourd’hui, accueil militant du directeur général de l’ARS… qui annonce à l’intersyndicale puis à l’ensemble des personnes mobilisées LA FIN DU PLAN SOCIAL ! Nous avons sauvé le service de psychiatrie, nous avons sauvé les postes menacés, nous avons sauvé les collègues précaires qui seront finalement bien mis en stage, Nous avons contribué à l’obtention de 10 millions d’euros pour “soulager” la trésorerie de l’hôpital. La mobilisation paie ! Dans de tels moments, il n’y a pas d’autres alternatives. Les pétitions et toutes autres propositions passives sont vaines… En cumulé, ce sont près de 2 300 personnes qui se sont mobilisées depuis le 10 juin. Nous sommes fiers de nos collègues, particulièrement mobilisés, qui se sont impliqués comme jamais et ont ravivé le sentiment d’appartenir à une véritable communauté hospitalière. Nous sommes particulièrement touchés et remerciant de l’implication des usagers, des collègues des autres hôpitaux et structures (parfois d’autres départements, d’autres régions), des artistes, des pompiers, des ambulanciers, des agriculteurs… ainsi que de tous les autres. Le combat n’est pas fini, nous l’avons simplement commencé à Laval pour qu’il se diffuse partout ! Tous les hôpitaux et toutes les structures médico-sociales vont être impactés par la volonté du gouvernement de réduire significativement les dépenses publiques dans la santé. Tous les hôpitaux peinent à garantir un accès aux soins digne et de qualité, par manque de personnel, notamment de médecin. Cette réalité est particulièrement criante en Mayenne et à l’hôpital de Laval. Nous le martelons, il nous faut DES MOYENS, DES BRAS, DES LITS ! Ce que nous avons fait à Laval, faisons-le dans chaque hôpital, dans chaque structure ! L’intersyndicale FO-CGT soutien l’appel à nous mobiliser plus largement, dans toute la région, et à nous rejoindre devant l’ARS des Pays de la Loire à Nantes, le 16 septembre prochain, et même jusque Paris s’il le faut ! Nous rappelons que le ministre de la Santé vient jusqu’à nous ce vendredi, le 4 juillet, et invitons chacun à se mobiliser pour lui montrer notre attachement à l’hôpital public. RDV à 12 h 45 devant l’hôpital de Laval !