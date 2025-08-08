Gideon Levy : « La reconnaissance qui récompense Israël »

« La reconnaissance internationale d’un État palestinien récompense Israël, qui devrait remercier chaleureusement chaque pays qui agit ainsi, car une telle reconnaissance sert d’alternative trompeuse à ce qui devrait réellement être fait : imposer des sanctions.

La reconnaissance est une substitution erronée à des boycotts et à des mesures punitives qui devraient être prises contre un pays qui perpétue un génocide.

La reconnaissance est un hommage creux que les gouvernements européens hésitants et faibles utilisent pour montrer à leur opinion publique indignée qu’ils ne restent pas silencieux. Reconnaître un État palestinien, qui n’existe pas et n’existera pas dans un avenir proche, voire jamais, est un silence honteux.

Les gens meurent de faim à Gaza, et la réaction de l’Europe est de reconnaître un État palestinien. Cela sauvera-t-il les Gazaouis affamés ?

Israël peut ignorer ces déclarations comme il ignore les États-Unis.

On parle d’un « tsunami » en Israël, dans la certitude qu’il n’atteindra pas ses côtes, tant que cette reconnaissance n’est pas accompagnée d’un coût réel pour le génocide.

Un des premiers à reconnaître la Palestine dans cette nouvelle vague a été le Premier ministre britannique Keir Starmer, après la France. Il s’est précipité pour franchir cette étape comme punition (conditionnelle), remplissant ainsi son devoir.

Si Israël se comporte bien, a-t-il promis, son petit « cadeau » sera retiré. Quel genre de punition est-ce là, Monsieur le Premier ministre ?

Si reconnaître la Palestine devait apporter une solution, selon votre logique, pourquoi le présenter comme une sanction ? Et si c’est une mesure punitive, où est-elle ?

Voilà ce que cela donne lorsque Donald Trump s’abat sur l’Europe et y sème la confusion.

Mais il faut une dose insensée d’optimisme et de naïveté pour croire que la reconnaissance est encore pertinente. Cela n’a jamais fonctionné jusque-là.

Cela paralyse plus qu’autre chose, puisqu’il est évident que toute sanction contre Israël sera payée au prix fort.

Le monde se contente de condamnations verbales pour l’instant. Les sanctions sont efficaces lorsqu’il s’agit d’invasions russes, pas d’actes israéliens.

Starmer a incité d’autres à le suivre, ce qui est présenté en Israël comme un tsunami diplomatique. Cela n’arrêtera pas le génocide, qui ne sera pas stoppé sans des mesures concrètes imposées par la communauté internationale. Ces temps sont incroyablement urgents, car les tueries et la famine à Gaza continuent.

La reconnaissance ne fera pas non plus naître un État.

Comment la colon israélienne Daniella Weiss l’a-t-elle dit lors d’une précédente vague de reconnaissances ? “J’ouvre ma fenêtre et je ne vois pas d’État palestinien.” Elle ne le verra pas de sitôt non plus.

À court terme, Israël tire profit de cette vague de reconnaissances, car c’est un substitut aux sanctions qu’il mérite.

À long terme, il pourrait y avoir un avantage à reconnaître un État imaginaire, mais cela soulève le besoin de trouver une solution.

Cela n’a jamais fonctionné jusque-là ; la reconnaissance est comme siffler dans le vide.

Les Palestiniens sont sans dirigeants, et les dirigeants israéliens font tout pour empêcher la création d’un tel État, et y parviennent.

C’est bien que le 10 Downing Street veuille un État palestinien, mais tant que Jérusalem n’en veut pas, avec l’extrémisme installé par le gouvernement de Yitzhak, qui détruit tout progrès palestinien et devient plus fort de jour en jour, cela ne se fera pas.

Tant que Washington soutiendra aveuglément Israël, cela n’arrivera pas non plus.

La droite israélienne est à son apogée et le centre israélien vote à la Knesset pour l’annexion et contre la création d’un État palestinien, tandis que le Hamas est la principale force politique palestinienne, que les colons et leurs partisans sont la plus puissante organisation en Israël.

De quel État palestinien parlons-nous ? Où serait-il situé ?

Une tempête dans un verre d’eau. Le monde remplit son devoir pendant qu’Israël détruit et affame. Le nettoyage ethnique prôné par le gouvernement israélien se réalise à Gaza. On ne peut que concevoir des conditions encore pires pour ceux qui rêvent d’un État.

Où serait-il établi ? Dans un tunnel entre Yitzhar et Itamar ? Existe-t-il une force capable d’évacuer des centaines de milliers de colons ? Laquelle ? Y a-t-il une force politique qui combat cela ?

Il vaudrait mieux que de véritables mesures punitives soient prises pour mettre fin à la guerre – l’Europe en a les moyens – et ensuite que l’on mette sur la table la seule vraie solution : reconstruire une démocratie entre la Méditerranée et le Jourdain ; une personne, une voix. L’apartheid ou la démocratie. À notre grand désespoir, ce choix n’est plus à l’ordre du jour. »