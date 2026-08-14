Incendies : Les pompiers veulent des moyens et préparent la montée sur Paris

Après des semaines de luttes sous des températures caniculaires, après 4 morts, après 230 blessés dont 130 par intoxication, les sapeurs-pompiers ont unanimement dressé l’acte d’accusation du gouvernement. Dans leur déclaration du 3 août, les neuf organisations syndicales de pompiers affirment que « la résilience d’une nation (…) ne repose pas à apprendre à vivre avec le manque de moyens, mais au contraire sur la capacité de l’État à anticiper, protéger et soutenir celles et ceux qui assurent chaque jour la sécurité de nos concitoyens ».

Grève nationale le 13 août

Au-delà de cette mise en accusation, les pompiers décident de s’unir et de se mobiliser contre le gouvernement qui préfère acheter des Rafale que des bombardiers

d’eau ou des cagoules filtrantes. En plein milieu des vacances scolaires et dans l’unanimité de leurs organisations syndicales, les pompiers lancent un préavis de grève national et un appel à la mobilisation, et prévoient des rassemblements partout en France le jeudi 13 août devant les préfectures et surtout à Paris, devant le ministère de l’Intérieur, place Beauvau (lire communiqué ci-dessous).

Dans plusieurs départements, et dans de nombreuses instances syndicales (CFDT-SDIS 57, FA SPP-PATS, CGT SDIS 13, 28, 51, 59, 76, 86…), se discute la question de la grève et de la montée nationale à Paris le 29 septembre dans le cadre de la journée nationale d’action de la fonction publique.

Mais on le voit, sans attendre, et en cherchant à s’organiser à la base, les sapeurs-pompiers veulent obtenir satisfaction sur leurs revendications :

« – un engagement financier durable de l’État en faveur de la Sécurité civile ;

– un recrutement massif de sapeurs-pompiers professionnels ;

– le renforcement immédiat des moyens nationaux de la Sécurité civile ;

– le renouvellement et la modernisation des matériels opérationnels ;

– l’amélioration des équipements de protection individuelle ;

– un suivi médical renforcé des personnels exposés ;

– une transparence complète sur l’état réel des effectifs et des ressources disponibles ».

Dans ce combat contre l’austérité budgétaire et ses conséquences, les pompiers ne sont pas seuls. Ils bénéficient d’un large soutien populaire : habitants, élus locaux, agriculteurs, etc. Des organisations syndicales et politiques prennent position à leurs côtés.

Les pompiers pointent la responsabilité du gouvernement, car c’est bien le ministère et la politique du gouvernement qui est responsable du désastre. Entre 2019 et 2026, le budget des services départementaux d’incendie et de secours augmentait de 0,9 milliard d’euros. Dans le même temps, le budget de la défense passait de 35,9 milliards à 57,1 milliards. On le voit, ce gouvernement préfère investir dans des équipements militaires, des munitions, des dépenses destructrices plutôt que de protéger sa population et ses soldats du feu.

Les pompiers veulent des moyens, des équipements, des recrutements. Or, le gouvernement, paniqué par cette unité des personnels et de leurs organisations syndicales, cherche à détourner leur colère en ouvrant un contre-feu : c’est par la voix de son président, Gérard Larcher, que le Sénat demande officiellement un travail d’évaluation et de propositions à venir. Mais les pompiers ne veulent pas d’une nouvelle mission visant simplement à gagner du temps : ils veulent des moyens, maintenant, tout de suite !

« Préavis de grève national et appel à la mobilisation le 13 août 2026 » Communiqué de l’intersyndicale nationale des personnels des services d’incendies et de secours (extraits) « Cette mobilisation nationale intervient alors que les services d’incendie et de secours font face à des difficultés majeures qui appellent des réponses immédiates de l’État. L’intersyndicale porte aujourd’hui trois revendications prioritaires : – un financement pérenne, juste et ambitieux des services d’incendie et de secours, à la hauteur des missions toujours plus nombreuses confiées aux SIS et des enjeux de sécurité civile auxquels notre pays est confronté ; – le recrutement statutaire de sapeurs-pompiers professionnels, afin de garantir des effectifs adaptés à l’augmentation constante des sollicitations opérationnelles et d’assurer la continuité du service public dans des conditions compatibles avec la sécurité des agents, de la population et des SP ; – la santé et la sécurité des personnels, qui doivent enfin devenir une priorité nationale, tant en matière de prévention des risques professionnels que de protection des agents dans l’exercice de leurs missions. Le 13 août 2026, l’ensemble de l’intersyndicale nationale sera réunie à l’occasion d’une conférence de presse nationale afin de porter ces revendications auprès des pouvoirs publics et de l’ensemble des citoyens. À cette occasion, nous appelons tous les agents des services d’incendie et de secours à manifester leur soutien à cette mobilisation par tous les moyens légaux dont ils disposent, qu’il s’agisse de participer à la grève, de porter un signe distinctif, de participer aux initiatives organisées localement ou de relayer largement cet appel. »