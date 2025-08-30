Des milliers de Juifs israéliens et de Palestiniens de l’intérieur manifestent ensemble à Tel-Aviv
Un reportage exclusif de nos correspondants en Palestine sur la manifestation qui a eu lieu le 23 août, place Halima à Tel-Aviv.
- Actualité internationale, Guerre, Palestine
La manifestation, appelée par le Haut Comité de suivi des citoyens arabes d’Israël, qui regroupe l’ensemble des organisations, partis, associations arabes de l’intérieur a rassemblé 4 000 à 5 000 personnes sur la place Habima à Tel-Aviv.
La manifestation a compté de nombreux participants juifs, membres d’associations qui défendent l’égalité des droits et combattent l’apartheid à l’encontre des Palestiniens.
Prétextant de mots d’ordre lancés en hébreu contre le génocide à Gaza et contre la légitimité de l’État israélien, le chef de la police a décidé de dissoudre la manifestation. Nous avons rencontré plusieurs manifestantes et manifestants. Ils expriment un point de vue qui reste minoritaire dans la société israélienne mais leur voix forme un écho très fort avec les manifestations contre le génocide qui se tiennent dans le monde entier. Nous leur donnons la parole.
Ronit Tsitiat, militante juive antisioniste, explique sa présence dans la manifestation : « À ce stade du génocide et de la famine, après presque deux ans, ces mots n’ont pas été prononcés lors des manifestations. Il ne suffit plus de dire “stop”. Nous devons reconnaître le contexte plus large, à savoir que le génocide est le résultat du régime raciste sioniste et que sa manifestation actuelle est la continuation du nettoyage ethnique des Palestiniens, qui est inhérent au sionisme. Nous devons démanteler la nation raciste et œuvrer pour la décolonisation, la désionisation et la libération. Ce n’est qu’après la fin de l’apartheid que le génocide prendra fin. »
Zohar Weiss : « J’ai participé aujourd’hui à la manifestation parce que je ne peux pas fermer les yeux sur la famine, le siège et la machine à tuer qui ne s’arrêtent pas sur Gaza, ainsi que sur l’abandon des otages israéliens, depuis deux ans.
En tant que juive, petite-fille de survivants de l’Holocauste, en tant qu’être humain qui ne fait pas de distinction entre le sang et le sang, je m’oppose clairement (…)
