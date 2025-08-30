Des milliers de Juifs israéliens et de Palestiniens de l’intérieur manifestent ensemble à Tel-Aviv

La manifestation, appelée par le Haut Comité de suivi des citoyens arabes d’Israël, qui regroupe l’ensemble des organisations, partis, associations arabes de l’intérieur a rassemblé 4 000 à 5 000 personnes sur la place Habima à Tel-Aviv.

La manifestation a compté de nombreux participants juifs, membres d’associations qui défendent l’égalité des droits et combattent l’apartheid à l’encontre des Palestiniens.

Prétextant de mots d’ordre lancés en hébreu contre le génocide à Gaza et contre la légitimité de l’État israélien, le chef de la police a décidé de dissoudre la manifestation. Nous avons rencontré plusieurs manifestantes et manifestants. Ils expriment un point de vue qui reste minoritaire dans la société israélienne mais leur voix forme un écho très fort avec les manifestations contre le génocide qui se tiennent dans le monde entier. Nous leur donnons la parole.