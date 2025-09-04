Reportages dans deux AG « Bloquons tout »

Seine-Saint-Denis (93) 300 en AG à Montreuil pour organiser le blocage le 10 septembre ! Dimanche je suis allée à l’AG de Montreuil qui proposait de se réunir pour organiser la journée du 10 septembre. Je m’étais déjà rendue à celle organisée pour toute l’Île-de-France dans un parc à Paris où nous étions très nombreux. Je ne m’attends pas à y voir autant de monde car il s’agit d’une AG pour Montreuil et les communes alentour. Finalement nous sommes plus de 300 à cette AG. Tout le monde se tait. Une personne explique que c’est le collectif inter-luttes de Montreuil qui a proposé de se réunir pour organiser les points de blocage et recenser les besoins logistiques. Puis un grand silence se fait. Chacun attend qu’une première personne prenne la parole qui au début se fait timide. Petit à petit les mains se lèvent, les interventions sont courtes et précises. Les premières personnes à parler sont les membres de tiers-lieux qui expliquent qu’ils sont prêts à mettre à disposition leur cantine pour alimenter les points de blocage. Puis une personne explique que pendant les grèves sur les retraites elle gardait les enfants, elle propose de constituer une garderie d’enfants pour que les parents puissent soutenir les profs en grève et bloquer avec eux les écoles. Beaucoup reviennent sur les expériences passées, la répression pendant le mouvement de grève contre la réforme des retraites et le mouvement des Gilets jaunes. La salle écoute attentivement, chaque intervention est là pour rassurer, donner confiance. « Oui la répression existe mais on vous a distribué un fascicule pour savoir comment vous comporter face à la police, qui contacter. » Une street medic prend la parole et explique qu’elle peut monter un atelier pour éviter les crises de panique. C’est utile car dans la salle il y a certes beaucoup de jeunes mais aussi des personnes d’un certain âge qui n’ont pas l’habitude. Je ne peux pas tout détailler de ce qui est proposé mais ce qu’il faut retenir c’est que l’assemblée est peuplée de gens qui se proposent d’aider à l’organisation du mouvement concrètement. Des avocats, des médecins, des anciens Gilets jaunes dont une qui explique : « On est parti bille en tête dans le mouvement des Gilets jaunes on n’était pas organisés. Là on veut aller jusqu’au bout, il faut prendre le temps de réfléchir et de s’organiser pour y arriver. » Elle dit ensuite que l’expérience des Gilets jaunes a montré que tout le monde pouvait bloquer le pays et pas seulement les travailleurs. Ce qui encore une fois renforce la confiance dans la salle. Il y a aussi des syndicalistes mais qui ne sont pas là pour prêcher pour leur paroisse. Les profs qui se sont déjà réunis dans leurs établissements et ont voté la grève disent : « On est syndicalistes, on est prêt à se mettre à la disposition du mouvement. À aller dans d’autres établissements pour aider à bloquer, pour encadrer les lycéens contre la répression ». Un groupe « anti-répression » s’organise. Un étudiant dit : « Peut-on monter un groupe lycéen-étudiant ? Le 11 c’est la fin de Parcoursup on est plein à ne pas avoir de place en fac et j’ai des copains ils n’ont pas de place en lycée, c’est la rectrice de Paris qui gère toute l’Île-de-France. » On décide de monter un groupe sur cette question. «On peut y arriver, on n’est pas tout seuls » On revient sur les dangers des blocages, des manifs, de la répression. Les « anciens » qui ont vécu le mouvement des Gilets jaunes et celui des retraites disent que « c’est vrai, on ne va pas mentir, c’est dangereux. Mais attention, on peut y arriver, on n’est pas tout seuls » et quelqu’un explique qu’il y a la première ligne mais qu’on n’est pas obligé d’en être, qu’on peut aussi rester à l’arrière pour la logistique, pour s’occuper de la cantine et des enfants. C’est tout aussi important pour aller jusqu’au bout. Un tour de parole se fait ensuite pour déterminer les endroits à bloquer. Ça va vite, on note sur un tableau les propositions. Mais quelqu’un intervient et dit : « Il faut se compter, combien sont ok pour tel endroit de telle heure à telle heure ? » Se compter, mesurer sa force, c’est vrai que c’est essentiel. Enfin dans les dernières interventions on revient sur notre pouvoir de décision, une personne dit : « Ce n’est pas parce que Bayrou s’en ira qu’un nouveau gouvernement améliorera notre condition. On ne doit pas attendre qu’un gouvernement décide pour nous, il faut qu’on décide nous-mêmes. » Cette personne expliquera aussi qu’elle a participé à une puis deux puis trois AG pendant les vacances à Lille d’où elle est originaire. Elle explique : « Au début nous étions 60 puis la suivante 80 et ensuite 120, et là je vois qu’on est de plus en plus nombreux. » Détermination, pouvoir de décision, solidarité, se donner confiance, s’organiser pour tout bloquer sans attendre les mots d’ordre d’une quelconque organisation, voilà les mots-clés que je retiens de cette AG de Montreuil.