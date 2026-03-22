20 000 manifestants à Rome contre le gouvernement et la guerre

Le référendum, qui aura lieu les 22 et 23 mars, porte sur une réforme constitutionnelle de la justice, un des piliers du programme de Giorgia Meloni. Voté en 2025 au Parlement, ce texte n’a pas obtenu les deux tiers des voix, d’où l’organisation d’un référendum.

Ce qui se joue à travers ce texte c’est la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire italien. Pour l’Association nationale des magistrats, il s’agit d’une « menace pour la démocratie ».

Les sondages annonçant de plus en plus le non majoritaire, Meloni vient d’intervenir directement pour appeler à voter oui. Une (…)