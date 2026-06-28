Il est toujours très attendu mais cette fois un peu plus que d’habitude. Le rapport du Conseil d’orientation des retraites est censé fournir aux pouvoirs publics les éléments nécessaires aux prises de décision concernant l’évolution des retraites. Il doit s’agir, en principe, de fournir des éléments scientifiques permettant aux politiques, syndicalistes, économistes, journalistes, etc. de nourrir leur réflexion.

Alors que des millions de salariés ont défilé et se sont mis en grève en 2023 contre la contre-réforme de la Première ministre Élisabeth Borne, imposant à des millions de salariés de travailler deux années supplémentaires pour une retraite complète, la position du COR n’est pas innocente. On ne saurait oublier que près de 70 % de la population et 95 % des salariés restent toujours opposés à cette contre-réforme.

Aussi le COR envisageait-il toujours plusieurs possibilités d’évolution des systèmes de retraite, publics ou privés, selon l’évolution de l’économie, la natalité, le taux d’emploi, etc. Cette prudence s’expliquait aussi par la résistance continue de la classe ouvrière face à cette attaque contre ses (…)