« ParcourSup, on n’en peut plus »

Lycéenne, à Victor-Hugo : « On s’est rendu compte, dans les dernières assemblées générales, que beaucoup d’élèves ressentaient la même, chose face au système scolaire, que ce soit dans un lycée, disons, d’élite, plutôt dans le centre, ou même dans des lycées plus dans des quartiers populaires.

Avec ParcourSup, cet algorithme qui nous oppose entre camarades de classe, qui crée vraiment une compétition dans le sein même d’un groupe même d’amis, on n’en peut plus.

En plus on nous met en compétition dès le brevet avec un système « méritocrate ». Vraiment, confronter des élèves de moins de 15 ans à leur futur en leur faisant la pression, en leur faisant choisir une orientation, parfois on réoriente des gens dans un nouveau lycée, ce n’est pas normal.

On remarque aussi que les horaires, c’est très très lourd 8 heures – 18 h 30, en plus des devoirs, des contrôles, on n’en peut juste plus. Ce n’est pas juste parce qu’on n’aime pas les cours ou que l’on n’aime pas étudier. Moi par exemple, je suis une personne qui adore étudier, ça m’intéresse vraiment beaucoup les cours, mais le système dans lequel on est, ça ne me donne pas envie de travailler. J’oublie totalement les choses qui m’intéressent, j’oublie totalement les cours par ce que je pense qu’aux notes.

Je dois sacrifier des matières que j’aime parce qu’il faut que je fasse des choix stratégiques pour entrer dans les meilleures universités. Cette situation provoque un mal-être des jeunes et affecte la santé mentale. Il y a des trucs très graves. Il y a eu des dépressions, des tentatives de suicide.

Les aides pour voir un psychologue, ça coûte super cher. Et on ne nous donne aucun espace pour parler de nos soucis.

On nous réprime dès qu’on veut en parler, on demande de faire des AG pour parler de tout ça, on ne nous donne pas de salle. Du coup en fait la seule façon qui nous reste c’est bloquer, faire des occupations, faire des AG entre nous. On se retrouve dans un parc, dans le froid, à grelotter et organiser des prises de paroles.

Les blocus nous permettent de se retrouver tous ensemble et en petits groupes, de parler tous de nos expériences et de trouver des façons pour nous, de s’opposer à ce système qui nous fait galérer, nous, mais aussi les profs, aussi l’administration, en fait, tout le monde.

A Victor-Hugo on a bloqué la semaine dernière et il y a eu des violences policières vraiment folles. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais vraiment des bavures de fou. Ça nous énerve encore plus. Alors que tu cherches un espace pour être écouté, tu te retrouves à devoir te battre avec des hommes qui ont 30 ans de plus que toi.

Deux lycéens d’Hélène-Boucher : « Aujourd’hui on bloque contre la pression scolaire [de ParcouSup], principalement. Aussi contre la répression policière qu’on a subie la semaine dernière à Victor Hugo.

On a aussi appris il y a deux jours, qu’ils comptent fermer une classe de terminale, à Hélène Boucher. Donc ça veut dire 36 places en moins. Il y a deux possibilités, soit ils expulsent des gens qui sont déjà en première, soit on se retrouve avec des classes surchargées, on ne peut pas le tolérer. C’est notre avenir qui en dépend et voilà. »

« On est plusieurs de différents lycées présents ci, pas seulement d’Hélène-Boucher. Ça prouve que tout le monde est concerné. La pression scolaire touche tout le monde. Tous sont concernés par la pression scolaire. Ça montre qu’on est tous unis. Et vu qu’on est unis, ensemble on peut renverser n’importe qui. C’est un grand mot, mais on dit que l’union fait la force. C’est important de s’unir pour des causes qui nous sont chères. »