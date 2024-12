En Corée du Sud, la destitution du président votée !

La majorité des députés a voté samedi 14 décembre la destitution du président Yoon Suk-yeol suite à sa tentative d’instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier.

Il y a eu 204 voix pour la destitution et 85 voix contre. Une majorité des deux tiers, soit 200 voix sur les 300 sièges de l’Assemblée, était nécessaire pour que la mesure soit adoptée.

La Confédération coréenne des syndicats (KCTU, 1,2 million d’adhérents) a immédiatement déclaré dans un communiqué après l’adoption du projet de loi de destitution :

« Plus d’un million de personnes se sont rassemblées à l’Assemblée nationale le week-end dernier et aujourd’hui… l’adoption du projet de loi de destitution est due aux citoyens qui ont appelé chaque jour devant l’Assemblée nationale à la destitution de Yoon Seok-yeol et à la (…)