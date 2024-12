Des artistes et écrivains français pour la Palestine

« La Palestine est au centre »

Extrait de l’interview de Frank Barat, signataire du Manifeste Artistes Pour la Palestine – France accordée à Informations ouvrières, le 16 décembre.

Tu animes une chaîne You tube sur la Palestine qui a beaucoup de succès avec des personnalités comme Angela Davis, Francesca Albanese, Gabor Maté, Blanche Gardin, Rima Hassan… d’où vient ton attachement à la Palestine ?

Frank Barat : On m’a posé la question plusieurs fois. Il n’y a pas que moi qui m’implique évidemment, j’y suis allé pour la première fois en 2007, on va dire que j’étais actif depuis un an, à peu près, sur le sujet, et quand je dis actif, j’habitais à Londres à l’époque, et je faisais partie de communautés de solidarité, genre FPS, à la sortie des métros, on distribuait des flyers pour dire qu’il y avait une manifestation. (…)

Tu as travaillé pour le tribunal Russel sur la Palestine, aussi.

Ça, c’est après. Il y a eu une série d’enchaînements qui a fait que je m’impliquais de loin, de loin, depuis un an, à faire partie de petits comités, distribuer des flyers, aller à des réunions, mettre en place des assemblées sur le sujet, parce que j’avais compris par les livres, je pense en particulier à Noam Chomsky « Comprendre le pouvoir », où la Palestine revenait beaucoup, c’est vrai qu’il y a eu un avant et un après 2007.

En décembre 2007, je suis allé en Palestine pour soutenir Israeli Committee Against House Demolition, des Israéliens qui se battaient pour que les maisons des Palestiniens ne soient pas détruites, j’ai fait un documentaire là-dessus, modestement, que j’avais appelé Life Under Occupation, Testimonies from an Occupied Land. Arundhati Roy dit : Once you’ve seen it, you can’t unsee it. Du coup, tu as une décision à prendre.Une fois que tu sais la réalité, soit tu gardes tes œillères et tu fais comme si tu n’avais rien vu, soit, en fait, tu prends acte de cette réalité et tu t’impliques.

Et donc, mon travail commence quand je repars, en France, en Belgique, à Londres, etc. La Palestine a pris petit à petit 60 % de ma vie, 70 %, 80 %, jusqu’à prendre, maintenant, 90 % de ce que je fais.

Tu as même produit un film palestinien.

Oui. Un court-métrage palestinien qui s’appelle The Key, de Rakan Mayassi. Et on a co-produit aussi, To a Land Unknown, le film de Mahdi Fleifel, qui a du succès qui vient de remporter un prix au Red Sea Film Festival.

Après le 7 octobre, tu as continué à t’impliquer et tu as, avec d’autres artistes, lancé Voices for Gaza qui a eu beaucoup d’écho.

Je crois que vers fin octobre, donc 2023, on avait écrit une tribune en français qu’on a fait signer. À partir de cette tribune, des artistes nous ont contactés, ceux qui avaient signé, ceux qui n’avaient pas signé. Ça entraînait des discussions, des réunions. Et à partir de là il y a eu l’idée avec d’autres en Angleterre, aux États-Unis : on demande à des célébrités de se filmer sur leur portable et après, on monte ces petites vidéos. Mais là, on s’est dit pour une fois, il fallait se donner les moyens de faire, quelque chose de « pro ».

On ne leur demandait pas vraiment de se positionner politiquement, en tout cas au début. on leur demandait juste de se faire les porte-voix de Palestiniens. Ça a été beaucoup vu. La page Instagram, là aujourd’hui, il y a plus de 110 000 followers. Il y a des vidéos qui ont été vues jusqu’à 4 millions de fois.

On a encore une liste de gens qui voudraient participer à Voices for Gaza qui s’allongent de jour en jour.

Vous avez agi dans des festivals comme Cannes, aux Cesars ?

Des artistes ont pris la parole, on a vu des artistes avec des drapeaux palestiniens. Swann Arlaud est quand même allé aux Oscars pour Anatomie d’une chute, avec un pins, un drapeau palestinien. Il fallait oser, la première fois qu’il y allait ! il y a eu pas mal d’actions comme ça et encore une fois je n’étais pas seul !

Vous avez lancé un nouvel appel avec plus de 400 artistes (voir ci-dessus) dont Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Anna Mouglalis, Rachida Brakni, Blanche Gardin, Arthur Arrari, Béatrice Dalle, Maud Wyler, Eric Cantona Ludivine Sagnier, Mona Chollet, Niels Schneider, Tardi, Sofian Benzina, Sabrina Ouazani… ? Aux USA des artistes comme Suzan Sarandon sont « blacklistés » mais il y a aussi Mark Ruffalo qui agit très ouvertement quel regard as-tu là-dessus ?

Il ne faut pas oublier que la lutte sera longue, nous on l’a vu avec certains artistes où après deux trois coups de fil, une réunion, boum c’était parti. On renverse le rapport de force.

J’ai participé à une réunion avec toi où il y avait un artiste palestinien qui a dit quelque chose qui nous a tous frappés « la question palestinienne est au centre de la question de la révolution mondiale »…

Moi je pense depuis toujours qu’elle est centrale parce que c’est un microcosme de tout ce qui va mal dans le monde : les entreprises d’armement, les complicités internationales, la colonisation et ça fait des années et des années que les Palestiniens disent qu’il faut que la Palestine soit au centre, fasse partie de toutes les causes pour la justice sociale, contre les réchauffements climatiques, contre les violences faites aux femmes… Greta Thunberg, elle, parle de la Palestine, de génocide, de culturicide, d’écocide.

Notre journal a rendu compte d’une réunion européenne de syndicalistes et militants politiques contre la guerre en Ukraine, en Palestine, contre les budgets alloués aux armements.

Oui tu m’as parlé des dockers à Gênes qui ont bloqué les armements pour Israël c’est la voie ! Je regrette que les syndicats français n’appellent pas à la grève générale, que le pays soit à l’arrêt, contre Macron, pour la Palestine, contre l’armement d’Israël, son déni de démocratie c’est grave.