11 novembre : célébrer à l’École la « destinée commune » vers la guerre !

Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray annonce l’instauration à la rentrée 2026 d’une cérémonie commémorative annuelle d’hommage à tous les « morts pour la France » dans les quatre jours précédant ou suivant le 11 novembre.

Il explique que « l’École a pour mission de permettre aux élèves de devenir des citoyens conscients de partager une destinée commune (…) dans un environnement international marqué par des formes renouvelées de conflictualité ».

La « destinée commune » des Geffray, Macron, Mandon, c’est préparer les esprits à la fatalité d’un « conflit de haute intensité ». La jeunesse le refuse, à l’instar du militant lycéen allemand Felix, organisateur des grèves contre la conscription, qui a déclaré lors du meeting contre la guerre : « Si c’est la démocratie pour laquelle ils veulent que nous nous battions, je refuse de tuer pour cela, et je refuse de mourir pour cela ! »

La seule chose à retenir du 11 novembre, c’est que tout doit être fait pour que les jeunes générations n’aient jamais à subir la boucherie de la première guerre mondiale et toutes celles qui ont suivi.