La ministre des Armées inaugure la foire annuelle de Châlons

Rappelons-nous d’abord que Catherine Vautrin a précédemment été ministre de la Santé des gouvernements Bayrou et Lecornu 1, mais aussi ministre de Chirac et vice-présidente de l’Assemblée nationale durant plus de 8 ans.

Rappelons-nous ensuite, et alors qu’un « guide pratique à destination des soignants civils afin de leur enseigner la prise en charge de soldats polytraumatisés » vient d’être publié conjointement par les ministères de la Santé et des Armées, que ministre de la Santé, il y a un an, c’est cette même Catherine Vautrin qui avait rédigé une circulaire adressée aux hôpitaux afin d’inviter les personnels à se préparer à recevoir massivement des soldats et des blessés, à se préparer à une éventuelle situation de guerre de haute intensité.

Rappelons-nous enfin que Catherine Vautrin, adhérente UMP puis LR, s’est illustrée par une « grande ouverture d’esprit » : rejet du mariage pour tous, de l’euthanasie volontaire, participant et soutien actif de la manif pour tous

Élue locale (maire de Reims, présidente de Reims métropole puis du Grand Reims, députée de la deuxième circonscription de la Marne), elle n’a pour autant pas jugé utile de venir à la rencontre des militants de la CGT et de FO, qu’elle connaît pourtant bien, rassemblés, en cette rentrée sociale, devant l’entrée afin de lui porter leurs revendications (salaires, services publics, conditions de travail, refus de la guerre). À la mode Lecornu au Porge, ces derniers ont été tenus à bonne distance.

Vautrin met en avant le service volontaire

Restée dix heures à déambuler, c’est au pas de course, l’après-midi, que la ministre a daigné passer dans le couloir des stands syndicaux. Il est cependant notable que les sujets locaux, les sujets agricoles qui pourtant ne manquent pas (vendanges jamais vues, tant en termes de précocité que de degré ou encore de quantité, campagne betteravière qui s’annonce calamiteuse, récoltes de pommes de terre tout aussi désastreuses…), n’étaient pas dans ses objectifs.

Il lui fallait d’abord et avant tout mettre en avant le service volontaire.

Alors, entourée d’enfants élus dans des conseils municipaux d’enfants et de jeunes, très jeunes, du service volontaire, elle s’est livrée, à une véritable opération de propagande. Affirmant que l’objectif de 3 000 volontaires était atteint et même dépassé, sans que rien ne puisse être vérifié, et nous n’avons pas encore oublié l’échec total, et camouflé, du service national universel (ni son coût d’ailleurs !), elle a parlé « engagement », « souveraineté ».

Rentrée sociale, rentrée politique, cette année, la foire de Châlons est donc aussi la vitrine glaciale d’un pays que le gouvernement et la quasi-totalité de la classe politique, et plus particulièrement des innombrables candidats à l’élection présidentielle de 2027, dirigent obstinément, malgré le rejet, vers la guerre.

D’un pays qu’on prépare à « sacrifier ses enfants ». D’un pays, d’une jeunesse qu’on prépare à marcher au pas et lever le drapeau dès le plus jeune âge comme l’indique la circulaire, cette fois du ministère de l’Éducation nationale, pour faire du 11 novembre « une cérémonie commémorative annuelle d’hommage à tous les morts pour la France » dans chaque établissement du 1er et 2nd degré.

Engagez-vous qu’ils disaient… Les très jeunes « engagés volontaires », eux, avant d’être au garde-à-vous, commentaient surtout leur tenue : « Mon pantalon est trop court », « moi c’est ma chemise ». La guerre n’a pas encore volé l’innocence de l’enfance.