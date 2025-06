Énorme mobilisation à l’hôpital de Laval contre les suppressions de postes

Les brigades d’hospitaliers, avec les syndicats FO et CGT, font le tour de toutes les communes, de tous les commerces. Elles apposent des affiches, chez les boulangers, les coiffeurs, dans les cabinets médicaux, qui tous leurs réservent le meilleur accueil pour défendre l’Hôpital.

Mardi 24 juin ce sont les Jeunes agriculteurs qui envoient un message :

« APPEL À MOBILISATION – JEUDI 26 JUIN 📣

Jeunes Agriculteurs en soutien à l’Hôpital de Laval

Face à la situation préoccupante de notre hôpital public, et en réponse à l’appel des syndicats ouvriers, nous, Jeunes Agriculteurs, appelons à une mobilisation solidaire en soutien au personnel soignant, pilier de notre santé et de celle de nos proches.

👉 Rendez-vous le jeudi 26 juin sur le parking de l’hôpital de Laval

⏰ Une veillée de soutien y sera organisée dans le respect et la dignité.

🚜 Nous invitons les jeunes agriculteurs à venir avec leurs engins agricoles pour témoigner de notre attachement à un système de santé accessible, humain et de qualité pour tous.

Ensemble, montrons que le monde agricole est solidaire du monde hospitalier.

Parce que ceux qui prennent soin de nous ont besoin de notre soutien, soyons à leurs côtés ! »

Les fédérations Santé FO et CGT apportent aussi un soutien net à la mobilisation

Le ministère cherche à éteindre l’incendie et annonce le déblocage d’une enveloppe de 10 millions d’euros pour l’hôpital de Laval. C’est une avancée importante. Mais le ministre Neuder précise qu’il s’agit de « soutenir sa trésorerie comme sa dynamique de redressement et appuyer le plan de performance »…

Immédiatement les syndicats FO et CGT répondent par un courrier.

« Monsieur le Ministre, Nous venons d’apprendre via les réseaux sociaux, l’octroi de 10 millions d’euros au Centre Hospitalier de Laval. Nous souhaitons surtout avoir une garantie écrite de votre part qu’il n’y aura aucune suppression de postes dans notre hôpital, ni aucune fermeture de lits, eu égard à l’état particulièrement critique de l’accès aux soins sur notre territoire… »

L’état d’esprit est le même dans tous les services :

« On ne lâche rien. On veut des garanties écrites. Le Ministre doit nous donner tous les moyens pour que les Urgences soient ouvertes 24 heures/24 sinon l’Hôpital perdra ses patients et la population ne sera pas accueillie ».

« À 17 h 30 ce jeudi nous amènerons nos tentes et nos caravanes devant l’Hôpital et nous commençons la veillée avant le grand rassemblement de vendredi à 8 h 30 »