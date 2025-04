Lettre ouverte d’organisations juives en défense de LFI

« En tant que Juifs organisés au sein de nombreuses associations juives au Royaume-Uni et en Europe, nous rejetons les allégations racistes contre La France Insoumise.

Depuis plusieurs années, La France insoumise est la cible de fausses accusations d’antisémitisme. Cette campagne de diffamation est promue par l’ensemble de l’establishment français, y compris le Parti socialiste.

Une coalition de l’élite politique française et des médias grand public a répandu des mensonges sur LFI en réponse à son soutien constant et intègre aux droits des Palestiniens, dans le contexte d’une attaque génocidaire menée par le partenariat criminel israélo-américain.

Pour l’élite française, cette position constitue une raison suffisante pour affirmer que LFI et son leader Jean-Luc Mélenchon seraient antisémites.

LFI soutient les droits des Palestiniens contre le régime d’apartheid colonial israélien. Cela signifie qu’elle soutient le droit international, notamment de nombreuses résolutions de l’Onu, ainsi que les décisions de la CPI et de la CIJ. Pour avoir soutenu la loi, LFI a été attaquée par l’élite politique française qui, comme tout l’Occident impérial, viole la loi en soutenant le génocide politiquement et militairement.

Les allégations contre LFI manquent de preuves. Le Monde Diplomatique rapportait l’année dernière : « À l’exception de quelques idéologues convaincus que soutenir la Palestine équivaut à de l’antisémitisme, la plupart des colporteurs de rumeurs savent que Mélenchon n’est pas antisémite et l’admettent même parfois. Nous assistons à un cas exceptionnel de fausses nouvelles sponsorisées par l’État, propagées par réflexe par des journalistes qui n’y croient pas, mais qui connaissent et partagent l’objectif politique qui les sous-tend. »

Il pourrait y avoir un motif supplémentaire à ces allégations persistantes : en janvier 2025, LFI a rejoint la campagne BDS pour plusieurs raisons : le régime d’apartheid israélien, son génocide contre les Palestiniens et ses 76 ans de « politiques coloniales et discriminatoires ».

Ces fausses allégations détournent l’attention de l’horrible génocide et dissimulent les politiques racistes et génocidaires de l’establishment français. Cette campagne de diffamation a propagé un stéréotype raciste sur les Juifs, les associant aux crimes d’Israël et aggravant ainsi l’antisémitisme. Nous soutenons fermement LFI contre les fausses allégations racistes d’antisémitisme portées par les élites politiques et médiatiques françaises. »

Union juive française pour la paix (UJFP)

Jewish Network for Palestine, Angleterre

International Jewish Antizionist Network (IJAN), Angleterre

Jews Against the Occupation ’48, Australie et Nouvelle-Zélande

Judíes x Palestina, Argentine