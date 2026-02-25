Défendre LFI, défendre la démocratie

Il y a de quoi être inquiet devant ce déferlement contre la France insoumise ces derniers jours, avec des accusations frauduleuses, des calomnies, des manipulations jusqu’à inventer de fausses citations, des faits qui n’ont jamais eu lieu…

Cette campagne contre LFI crée un climat détestable, où le déferlement d’injures et de menaces l’emporte dans les médias, mais elle encourage aussi les forces les plus réactionnaires à passer aux actes. Nous avons vu cette semaine un défilé de nazillons, n’hésitant pas à lever un bras tendu. Des intimidations, des menaces de mort et de viol ont été adressées à des responsables LFI comme à des militants. Des attaques physiques ont eu lieu pour dégrader sept permanences locales de LFI, huit permanences de parlementaires, et même le siège national. Et ces exactions visent aussi des locaux syndicaux.

Cette campagne, menée avec les puissants moyens financiers des patrons des grands médias, a vu défiler sur les plateaux télé les ministres de Macron qui ont sonné la charge avec l’objectif de faire disparaître LFI comme l’a revendiqué Maud Brégeon, la porte-parole du gouvernement. Ils ont été suivis (quand ce ne sont pas les mêmes) par les représentants de tous les puissants, les racistes, les partisans du génocide à Gaza, les promoteurs de la guerre dans tous les domaines. Et nous avons vu aussi les Hollande, Valls, Vallaud et Cazeneuve mêler leurs voix à la macronie et au RN.

Cette campagne voudrait faire oublier la situation insupportable dans laquelle ce gouvernement plonge la population, par la misère organisée d’en haut, par les attaques contre la Sécu et les services publics.

Le gouvernement tente de camoufler que dans tous les domaines la situation est aggravée par le PLFSS et le budget 2026 passés en force grâce au PS, qui conduisent à plus de difficultés pour accéder aux soins et à 3 256 fermetures de postes dans l’enseignement.

Ils s’inquiètent et ne peuvent masquer que la colère contre Macron est au plus haut, et que la cote de confiance du Parti socialiste s’effondre dans son électorat traditionnel.

Ils voudraient, en frappant LFI, faire taire toute opposition, faire peur à tous ceux qui cherchent les moyens de résister. Ils voudraient soumettre le pays en le privant d’organisations pour se défendre et en remettant en cause les droits d’expression élémentaire, le droit de réunion ou de tenir des conférences.

Naïfs ou irresponsables sont ceux qui croiraient pouvoir être épargnés par cette mécanique antidémocratique, ou qui croiraient que ces attaques contre LFI ne vont pas finir par les concerner.

Il est temps au contraire de bloquer cette offensive, les forces dans le pays, dans LFI, dans les syndicats, dans les associations, existent pour cela.

Rien ne doit s’opposer aujourd’hui, y compris avec ceux qui, dans le mouvement ouvrier ou démocratique, ne partagent pas les positions de LFI, pour défaire cette offensive, défendre les libertés et la démocratie.