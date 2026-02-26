Nous sommes très préoccupés par les attaques perpétrées contre la gauche et le mouvement palestinien en France suite au décès de Quentin Deranque, jeune manifestant d’extrême droite. Ce décès a fait suite à une rixe entre manifestants d’extrême droite et antifascistes devant une réunion universitaire à Lyon, où intervenait Rima Hassan, députée de la France insoumise (LFI). Parmi les personnes mises en examen après cette rixe figure l’assistant parlementaire d’un député LFI.

Depuis, le siège de LFI à Paris a fait l’objet d’une alerte à la bombe, des bureaux du parti ont été attaqués dans tout le pays, les réunions de LFI dans les universités ont été interdites, des menaces de mort ont été proférées à l’encontre de personnes et le parti et son dirigeant, Jean-Luc Mélenchon, font l’objet d’une véritable chasse aux sorcières médiatique.

Des personnalités politiques et des commentateurs, du Parti socialiste au Rassemblement national, tentent de discréditer la gauche en la présentant comme violente et dénoncent son engagement contre le fascisme et sa solidarité avec la Palestine. Jean-Luc Mélenchon a maintes fois affirmé être opposé à toute forme de violence.

Bien que tout décès dans de telles circonstances soit regrettable, il convient de noter qu’en France, la grande majorité des violences politiques émane de l’extrême droite.

Nous savons qu’en Grande-Bretagne, l’extrême droite et les fascistes recourent à la violence contre la gauche, les minorités ethniques et les migrants. Ils constituent une menace pour la démocratie, les syndicats, les campagnes et les organisations de gauche. C’est pourquoi nous soutenons la manifestation contre l’extrême droite organisée par The Together Alliance – la Marche pour stopper l’extrême droite – qui aura lieu le samedi 28 mars à Londres.

Le mouvement palestinien est la cible d’attaques croissantes de la part des fascistes et de l’extrême droite. Nous constatons ici des mesures répressives de la police et du gouvernement visant à limiter le droit de manifester et à criminaliser la solidarité. De même, en France, le gouvernement envisage une loi pour interdire certains slogans et criminaliser la critique du sionisme.

Ces mesures démontrent une fois de plus que les gouvernements qui soutiennent Israël craignent le mouvement de solidarité de masse et ceux qui s’organisent pour la Palestine.

Nous reconnaissons le danger que représentent l’extrême droite et le fascisme à l’échelle internationale, financés et promus par de puissantes personnalités politiques et économiques liées à l’administration Trump, et nous nous engageons à les combattre. Nous exprimons donc notre solidarité à toutes les personnes victimes de ces attaques en France, au sein du mouvement international pour la paix et la justice pour les Palestiniens.

Nous nous réjouissons d’accueillir à Londres, le 20 juin, des centaines de nos collègues français et internationaux à l’occasion de la Conférence internationale pour la paix. Nous restons un seul mouvement, international et inébranlable.