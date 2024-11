Le médecin doit continuer à prescrire selon la médecine, et non pas selon des critères financiers !

Et le secret médical ? Dans la notice accompagnant le décret du 30 octobre, paru au Journal officiel, on lit donc que « la prise en charge d’un traitement, peut être conditionnée au renseignement par le prescripteur d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications ». Mais, direz-vous, et le secret médical ? La notice précise que « seul le service du contrôle médical de la caisse peut avoir connaissance des informations couvertes par le secret médical ». Le service du contrôle médical ? Mais, justement, la Cnam veut lui enlever son autonomie et le placer sous la direction de la caisse primaire. Qu’en est-il, alors, du secret médical ?