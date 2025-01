Dans la situation présente, la question du camp de Jénine agite toute la Cisjordanie, surtout après l’interdiction de la chaîne al-Jazeera le 1er janvier par les autorités, au prétexte notamment d’alimenter la sédition et d’ingérence dans les affaires intérieures palestiniennes en raison de sa couverture des événements dans le camp de Jénine.

En outre, les services de sécurité (en fait de répression) enquêtent et arrêtent des dizaines de jeunes hommes et de jeunes femmes tous les jours en raison de ce qu’ils écrivent sur les réseaux sociaux contre l’opération militaire dans le camp de Jénine. Ils utilisent les mêmes méthodes que l’armée israélienne et le Shin-Bet contre les Palestiniens.

L’Autorité palestinienne totalement incompétente pour protéger les Palestiniens de la violence des colons (cela n’a jamais été son rôle) vient de recevoir de nouveaux fonds pour réprimer la résistance à l’occupation.

L’assemblée des chefs exige que l’Autorité palestinienne retire les forces de sécurité du camp de Jénine et qu’elle cesse de poursuivre les résistants dans le camp. Ils demandent de l’apaisement, mais la colère gronde malgré la peur de la répression (certains militants parlent d’une répression terrifiante, inédite) , puisque les troupes de l’Autorité palestinienne n’hésitent plus à tuer et à torturer.

Ce 1er janvier, une manifestation a eu lieu à Bethléem sur le mot d’ordre : « À bas le régime des salopards et des vendus ».