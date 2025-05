« Les Etats-Unis auraient le contrôle exclusif de trois régions du Danemark »

« Le vendredi 11 avril, l’Initiative de Paix Aalborg/Nordjylland mènera une action contre les bases américaines sur le sol danois. Le même jour, le Parlement danois examinera pour la première fois le projet de loi qui permettra aux États-Unis d’établir trois bases au Danemark, dont l’une se trouve à Aalborg .

Le mercredi 9 avril a marqué le 85e anniversaire de l’occupation du Danemark par les troupes allemandes.

Depuis la libération en 1945, les gouvernements danois successifs ont insisté sur le fait qu’il ne devait pas y avoir de troupes étrangères sur le sol danois. Mais le gouvernement actuel et la majorité du Parlement veulent désormais changer cela.

« Nous ne voulons pas de troupes étrangères sur le sol danois et nous sommes opposés à l’abandon de la souveraineté danoise, qui sera la conséquence de l’accord », déclare Jens Crumlin, qui participe à la manifestation de vendredi.

Si le projet de loi est adopté, les États-Unis auront le contrôle exclusif de trois régions du Danemark. Ici, les États-Unis peuvent faire exactement ce qu’ils veulent. Le Danemark ne peut pas contrôler s’il y a, par exemple, des armes nucléaires ou des bombes à fragmentation sur les sites.

Sur les bases, les lois et règlements américains s’appliquent. Les troupes américaines ont également la possibilité d’utiliser la force en dehors des bases, y compris contre la population danoise, si elles l’estiment nécessaire.

Dans le même temps, l’État danois est privé de la possibilité de faire appliquer la loi et la justice danoises contre les soldats américains qui violent la législation danoise alors qu’ils sont stationnés sur les bases.

Nous constatons actuellement que les États-Unis menacent le Danemark et le Groenland d’utiliser leur puissance militaire et économique pour parvenir à leurs fins. « Dans cette situation, il semble complètement absurde que le gouvernement danois donne à M. Trump et à son gouvernement le contrôle total de certaines parties du territoire danois », déclare Jan Eriksen, qui participera également à la réunion de vendredi.

L’action aura lieu à Gabels Torv le vendredi 11 avril, de 14 heures à 15 h 30 . »