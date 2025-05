Etat d’Israël : « Je manifeste pour que la guerre cesse, pour que cessent les terribles massacres d’innocents »

Nera explique qu’elle manifeste « contre la conduite du gouvernement qui continue de détruire et de tuer des innocents à Gaza. Elle précise que les photos d’enfants palestiniens, accompagnées de leurs noms, visent à « sensibiliser l’opinion publique juive en Israël du fait que les meurtres ont un visage et un nom. Les médias israéliens ne montrent pas cela.

Il y a un nombre inimaginable de 18 000 enfants de Gaza, dont certains étaient des nourrissons, qui ont été tués par l’armée israélienne. Il est clair que ce ne sont pas des enfants du “Hamas” qui ont été tués (…).

C’est pourquoi je manifeste pour que la guerre cesse, pour que cessent les terribles massacres d’innocents, pour que la guerre et la destruction prennent fin, pour que la reconstruction de Gaza et d’Israël commence, pour que les personnes enlevées soient libérées et pour que la catastrophe humanitaire à Gaza cesse immédiatement. »

Massacres et famine à Gaza : insupportables, inexcusables

Or Hanoh est un militant pacifiste. Il vient de la ville de Beer-Sheva. Les massacres et la famine qui touchent toute la population de Gaza sont pour lui inexcusables. Il déclare : « Je manifeste parce que je me sens coupable de ce qui est fait en mon nom, contre ma volonté. Parce que nous sommes tous responsables de (…)