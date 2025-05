Appel : « Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre ! »

« Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre ! »

Les dirigeants européens préparent la guerre. Un vaste programme de réarmement est en cours. Et c’est à la classe ouvrière qu’ils vont demander de payer le prix de leurs armes et de leurs guerres, par les impôts, par les coupes dans nos prestations sociales, par la baisse de notre niveau de vie, ainsi que par notre sang et notre sueur.

L’ordre établi après la Seconde Guerre mondiale se désintègre – politiquement, financièrement et militairement. Nous faisons face à de multiples crises qui s’aggravent : celle du capitalisme lui-même, qui met en danger l’avenir même de l’humanité ; l’effondrement écologique imminent ; et le risque croissant d’une guerre mondiale, voire d’une guerre nucléaire. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils sont amplifiés par le second mandat de Trump et par la montée de l’extrême droite en Europe.

C’est pourquoi des militants, des syndicalistes et des démocrates de toute l’Europe lancent cet appel à s’unir contre la guerre et contre les dépenses militaires, et à rejeter l’exigence des gouvernements européens de soutenir leurs politiques brutales et destructrices au nom d’une prétendue « union nationale ». Il s’agit là d’un patriotisme factice. Ces guerres ne sont pas les nôtres. Nous ne les paierons pas ! Nous ne mourrons pas pour elles !

Comme le disait l’écrivain français Anatole France au moment de la Première Guerre mondiale : « On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels ». Des millions de personnes sont mortes à cette époque, et c’est ce qui se reproduira si nous ne mettons pas fin à ce bellicisme et au réarmement.

La classe dirigeante européenne mène déjà une guerre par procuration en Ukraine et soutient le génocide israélien contre le peuple palestinien.

Voici les faits :

un million de morts et de blessés, des deux côtés, en Ukraine et en Russie ;

des dizaines de milliers de morts et de blessés en Palestine, dans la tentative de génocide et de nettoyage ethnique de toute la population.

Les principaux bénéficiaires sont les fabricants d’armes et ceux qui profiteront de l’exploitation des ressources de la Palestine et de l’Ukraine. Mais nous ne soutiendrons pas cette exploitation.

Nous disons :

NON à la guerre et aux attaques contre les acquis sociaux !

NON aux budgets de guerre et aux fauteurs de guerre !

NON aux politiques de guerre, d’où qu’elles viennent !

Nous appelons à l’unité des peuples d’Europe, à la paix et non à la guerre ; à la justice et à l’égalité et non à l’exploitation : « Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre ! »

Signataires :

ALLEMAGNE : Altmann Michael, syndicaliste Verdi ; Brandau Britta, syndicaliste Verdi ; Deininger Heinz, membre de la fondation Rosa Luxembourg ; Grünberg Harri, membre de Aufstehen ; Dr. Hamad Khaled, président des Palestiniens en Allemagne ; Hunko André, président du groupe de la Gauche unitaire européenne au sein du Conseil de l’Europe ; Klein Brigitte, syndicaliste GEW, membre du Conseil pour la Paix ; Krupp Gotthard, syndicaliste Verdi, membre du comité de rédaction de Soziale Politik & Demokratie (Sopode) ; Piermont Dorothee, member of European Parliament 1984-1994 ; Reiner Braun, International Peace Bureau ; Springer-Kieß Andreas, syndicaliste Verdi ; Theilacker Wolf, ancien conseiller municipal Les Verts ; Thyrêt Josephine, syndicaliste Verdi, co-présidente BSW de Berlin ; Wanner Konrad, membre de Die Linke.

AUTRICHE : Buchinger Erwin, ancien ministre des Affaires Sociales, membre du SPÖ ; Grasgruber-Kerl Stefan, président de la section 1 du SPÖ de Vienne-Josefstadt ; Magnus Axel, membre de la direction nationale du syndicat GPA, descendant des victimes du nazisme ; Sarig Dalia, initiatrice de la déclaration antisioniste de Vienne, descendante d’une famille expulsée de Vienne pendant l’Holocauste ; Schacht Selma, déléguée à la Arbeiterkammer (représentation ouvrière de Vienne), membre de KOMintern.

BELGIQUE : Botenga Marc, député du PTB au Parlement européen ; de Brabander Ludo, responsable du mouvement Vrede (Paix) ; Coryn Eric, professeur de l’Université Libre de Bruxelles ; Deswaef Alexis, vice-président de la Fédération internationale des Droits Humains ; Eisendrath Henri, professeur émérite à l’Université flamande de Bruxelles ; Galand Pierre, ancien sénateur, coordinateur général du Tribunal Russell pour la Palestine (TRP) ; Lefevre Gabrielle, journaliste ; Lemaitre Pascal, auteur, dessinateur, professeur à l’école national de La Cambre ; de Limanchine Sahra, directrice de Présence et Action culturelle ; Mertens Peter, secrétaire général du PTB ; Morelli Anne, professeur honoraire de l’Université Libre de Bruxelles ; Petrella Riccardo, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, président de l’Agora des Habitants de la Terre ; Semal Claude, artiste ; Thanassekos Yannis, analyste politique ; Verlaine André, administrateur du CAL de Namur, président de la coordination namuroise Palestine.

CROATIE : Peovic Katarina, Radnicka Fronta (Front des travailleurs).

DANEMARK : Rødt Venstre (La Gauche Rouge).

ESPAGNE : Belarra Ione, secrétaire générale de Podemos, députée des Cortès ; Castels Laura, (à titre personnel) sénatrice de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) ; Garcés Vicent, membre de la Gauche socialiste, ancien eurodéputé ; García Cano Pablo, membre du comité d’entreprise John Deere Ibérica ; González Luis, membre du conseil confédéral des Commissions ouvrières (CCOO) ; Mola Maite, member de la direction de Izquierda Unida et du Parti communiste d’Espagne ; Montero Irene, eurodéputée Podemos ; Podemos ; Salvador Jordi, (à titre personnel) député ERC ; Sánchez Héctor, secrétaire général des Communistes de Catalogne, ancien sénateur ERC-EH Bildu.

ETATS-UNIS : Benjamin Medea, co-fondatrice du mouvement Codepink ; Gerson Joseph, président de la Campagne pour la paix, le désarmement et la sécurité commune ; Rizzo Steven, co-président du comité international de Democratic Socialists of America (DSA) ; Silverman Jana, membre du comité directeur du comité international de DSA ; Wright Ann, colonelle de l’armée américaine en retraite, diplomate.

FRANCE : Belkhodja Yessa, membre du collectif de défense des jeunes du Mantois ; Berrahal Ahmed, syndicaliste RATP ; Bihr Alain, professeur honoraire de sociologie ; Bouteldja Houria, QG Decolonial ; Cernon Bérenger, député LFI ; Cordani Claudine, éco-journaliste indépendante et activiste pour le droit du Vivant ; Crépin Kevin, syndicaliste ; Chikirou Sophia, députée LFI ; Coulomme Jean-François, député LFI ; Da Rocha Pedro, syndicaliste ; d’Artagnan Isabelle, historienne et présidente de l’Institut de recherches et d’études de la Libre Pensée ; Delalondre Clarisse, syndicaliste ; Delauge Vincent, syndicaliste ; Dombrowski Nawel, chanteuse, auteure, comédienne ; Duquenoy Adrien, POI ; Durant Juan Carlos, Diem25 ; Ernaux Annie, prix Nobel de littérature ; Eyschen Christian, porte-parole de l’Association internationale de la Libre Pensée ; Faouzi Ahmed, syndicaliste ; Dr Federmann Georges Yoram, psychiatre gymnopédiste ; Fernandez Marlène, syndicaliste ; Gaudy Gabriel, syndicaliste ; Jouteux Stéphane, syndicaliste ; Juraver Philippe, élu regional LFI ; Kouvélakis Stathis, chercheur ; Le Roc’h Michel, syndicaliste ; Legavre Jérôme, député LFI ; Cédric Liechti, syndicaliste ; Livartowski François, syndicaliste ; Manesse Jeremy, auteur, comédien, traducteur ; Martin Elisa, députée LFI ; Martin Vincent, syndicaliste ; Martinez Miguel, secrétaire du Comité international contre la répression (Cicr) ; Moulun Patrice, syndicaliste ; Néhémy Pierre-Dahomey, écrivain haitien, prix Révélation de la Société des gens de lettres ; Nidam Nora, syndicaliste ; Nosbé Sandrine, députée LFI ; Obono Danièle, députée LFI ; Olff-Sommer Martine, psychologue ; Panhaleux Yeltas, élu étudiant ; Petit Astrid, syndicaliste ; Pfefferkorn Roland, professeur émérite de sociologie ; Portes Thomas, député LFI ; Poullet Clément, syndicaliste ; Poyard Pierre-Olivier, auteur, syndicaliste et membre du bureau national du Mouvement de la Paix ; Prudhomme Christophe, médecin syndicaliste, conseiller régional LFI ; Rochard Catherine, syndicaliste ; Rouy Alain, secrétaire national du Mouvement de la Paix et vice-président de l’IPB ; Salhi Nadia, syndicaliste ; Samouth Pascal, syndicaliste ; Schiappa Jean-Marc, historien ; Taurinya Andrée, députée LFI ; Théry Julien, historien ; Traoré Diangou, militante associative quartiers populaires et LFI ; Dr de Turckheim Françoise ; Dr Varnet Olivier, neurologue ; Dr Venet Cyrille, médecin, syndicaliste ; Verzeletti Céline, syndicaliste ; Vicaine Céline, syndicaliste ; Wachill Jihad, président du conseil francilien du Mouvement de la Paix ; Yazid Aamar, syndicaliste ; Zehnder Thierry, syndicaliste.

GRANDE-BRETAGNE : Ali Tariq, écrivain ; Bolt Sophie, secrétaire générale de la Campagne pour le désarmement nucléaire ; Burgin Andrew, responsable des Affaires internationales de Left Unity ; Braich Mrs, militante associative ; Brittain Victoria, journaliste, auteur ; Callinicos Alex, membre du Socialist Workers Party (SWP) ; Campagne pour le désarmement nucléaire ; Coalition Stop the War ; Corbyn Jeremy, député ; Dawood Imran, membre du mouvement Justice pour la famille Dawood ; Dr. Djafari-Marbini Hosnieh, membre de Unite the Union ; Dowling Felicity, co-secrétaire nationale de Left Unity ; Eno Brian, musicien, président de la coalition Stop the War ; John Foster, professeur mérite en sciences sociales de l’Université de Paisley/UWS ; German Lindsey, co-organisatrice de la coalition Stop the War ; Gordon Alex, ancien président de l’Union nationale des travailleurs des transports du rail et de la mer (RMT) ; Grover Suresh, membre du Monitoring Project ; Gurdwaras Singh Sabiha, Southall ; Hodson Ian, président de l’Union nationale des travailleurs de la boulangerie et assimilés ; Hudson Kate, vice-présidente de la Campagne pour le désarmement nucléaire ; Hussain Adnan, député ; Kaur Kamaljit, membre du Réseau des femmes asiatiques ; Khan Ayoub, député ; Loach Ken, réalisateur ; Lotte Collett, responsable du groupe socialiste indépendant, conseil municipal de Haringey ; Mansfield Michael, avocat King’s Councel ; Mayo Marjorie, professeure émérite de l’Université Goldsmiths de Londres ; Murray Andrew, co-president de la coalition Stop the War ; Rajonuddin Jalal, membre de l’East London Community Alliance ; Rees John, directeur national de la coalition Stop The War ; Ross John, membre de « Non à la Guerre froide » ; Schneider James, directeur de la communication de l’Internationale progressiste (à titre personnel) ; Sinha Rajiv, membre de Hindus for Human Rights ; Sultana Zarah, députée ; Thorpe Doug, directeur des Affaires internationales de Transform Party; Unterrainer Tom, président de la Campagne pour le désarmement nucléaire ; Webb Dave, professeur émérite aux études sur la paix et les conflits de l’Université de Leeds Beckett ; Webbe Claudia, ancienne députée.

GRÈCE : Varoufákis Yánis, ancien ministre des Finances.

IRLANDE : Daly Clare, ancienne députée des Parlements irlandais et européen ; Sheehan Helena, professor emerita, Dublin City University ; Mick Wallace, ancien député des Parlements irlandais et européen.

ITALIE : Acerbo Maurizio, secrétaire national de Rifondazione comunista ; Camposampiero Anna, membre du bureau international de Rifondazione comunista ; Collot Marta, co-porte-parole national de Potere al Popolo ; Cremaschi Giorgio, ancien membre de la FIOM, militant de Potere al Popolo ; Forenza Eleonora, membre du bureau des politiques européennes de Rifondazione Comunista ; Granato Giuliano, co-porte-parole national de Potere al Popolo ; Nivoi Josè, syndicaliste, porte-parole du CALP des dockers et portuaires de Gênes ; Potere al Popolo ; Rifondazione Comunista.

NORVÈGE : Eisenstein Peter, membre de Jødiske stemmer for en rettferdig fred (Voix juives pour une paix juste) ; Leraand Marielle, membre fondatrice de Fred og Rettferdighet (Initiative Paix et Justice).

POLOGNE : Machul-Telus Beata, docteure en politique, éducatrice, présidente de l’association Pro Humanum ; Wisniowski Maciej, docteur en philosophie, journaliste-reporter, fondateur et propriétaire du portail d’information Strajk.eu ; Wolk-Laniewska Agnieszka, rédactrice en chef de l’hebdomadaire national NIE.

PORTUGAL : Major Tomé Mário, militaire d’avril, officier de l’armée, membre de la tendance contre la guerre du Bloc de Gauche ; Pezarat Correia Pedro, militaire d’avril, officier de l’armée ; Pereira Carmelinda, ancienne députée de l’assemblée Constituante ; Rodrigues Aires, ancien député de l’assemblée Constituante ; Soares Pedro, professeur d’université, ancien député du Bloc de Gauche.

ROUMANIE: Constantinescu Rares, fondateur du Groupe d’Action socialiste ; Ozon Iancu Constantin, président de l’Association pour l’émancipation de travailleurs ; Popescu Mugurel, président de la fédération nationale syndicale Hermes ; Somicu Silviu, ancien député ; Tudor Marian, ancien conseiller municipal.

SERBIE : Parti de la gauche radicale ; Repajic Milena, président du Parti de la gauche radicale ; Trivunac Ratibor, militant anarcho-syndicaliste, antimilitariste.

SLOVÉNIE : Mauhar Tilen, responsable de l’organisation Iskra.

SUÈDE : Alling Björn, porte-parole de Solidarité ; Carlstedt Marcus, membre de Solidarité ; Escanilla Jeannette, porte-parole de Solidarité ; Solidarité.

SUISSE : L’action marxiste de Suisse (Marxiste Action Schweiz) ; Al Baridi Kassem, journaliste, syndicaliste de Syndicom ; Anor Albert, syndicaliste, membre de Tribune libre ; Beday Mickaël, syndicaliste SUDep ; Boas Erez, professeur d’université, membre de Tribune libre ; Herranz Sylviane, journaliste ; Junod Huguette, écrivaine, chroniqueuse, éditrice ; Katz Alison, retraitée, OMS, membre de People’s Health Movement ; Landry Abdou, juriste, ancien secrétaire syndical Unia ; Lee Fatima, syndicaliste, membre de la commission migration de Syndicom ; Leggiero Vincent, syndicaliste transports publics ; Monod Michel, membre du Groupe Suisse sans armée ; Raspa Saverio, syndicaliste Unia ; Sabaana Sami, président de l’Organisation Palestine-Suisse pour le développement et la paix (Opsef), journaliste ; Savary-Borioli Beppe, médecin urgentiste, député cantonal ; Sisto Vincenzo, conseiller communal, syndicaliste.