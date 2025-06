Retraite à 66,5 ans : que se cache-t-il derrière cette provocation ?

Le « conclave », mis en place par François Bayrou pour « aménager » la réforme des retraites, touche à sa fin. Avec le Medef et la CPME côté patronal, et CFDT, CFTC et CFE-CGC côté syndical, il ne reste que trois séances pour arriver à des conclusions, mais les discussions semblent patiner.

Fort opportunément, ces jours derniers, le Conseil d’orientation des retraites (Cor) a laissé fuiter un rapport formulant une conclusion sans appel : il faudrait encore reculer l’âge de départ à la retraite. Les chiffres de 64,3 ans en 2030, 65,9 en 2045 et 66,5 en 2070 sont avancés. On ne peut qu’être subjugué par une telle précision sur les estimations lorsque le même rapport est obligé de diviser par deux son estimation du prétendu déficit en 2030.

Mais qu’est-ce que le Cor ? Il a été installé par Lionel Jospin en 2000 comme « un service du Premier (…)