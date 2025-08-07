L’Association France Palestine Solidarité de Calais a organisé, le 12 juillet, une marche pour la paix en Palestine et dans le monde. Pourquoi ?

Jean-Jacques Triquet : Depuis 21 mois, nous assistons à l’extermination du peuple palestinien. Notre gouvernement, comme bien d’autres, fait mine de s’inquiéter du nombre de civils, de femmes et d’enfants tués mais il ne prend pas de sanctions économiques, pas d’embargo, il ne réclame pas la suspension de l’accord Union Européenne – Israël et continue même de fournir du matériel militaire.

Et il y a la guerre en Ukraine qui a déjà fait des milliers de morts des deux côtés du front et bien d’autres conflits.

La production d’armement est un commerce très juteux. Les États-Unis sont le premier producteur d’armement et la France est le 3e producteur mondial. En 2024, c’est 2 700 milliards de dollars qui ont été dépensés en matériel militaire dans le monde. Et comme si cela ne suffisait pas, la Commission Européenne vient d’annoncer un programme de réarmement militaire de 800 milliards d’euros.

Les pays de l’Otan, dont la France, viennent de s’engager à augmenter leurs dépenses militaires à hauteur de 5 % du PIB d’ici 2035, contre 2,02 % en 2024 ce qui ferait pour la France, plus de 100 milliards d’euros pour l’armement chaque année.

Les gouvernements préparent de nouvelles guerres. Au nom de la soi-disant menace Russe, à l’occasion du défilé militaire du 14 juillet, Macron a annoncé 6,5 milliards d’euros de dépenses d’armement supplémentaires pour 2026.

Le réarmement ne mène pas à la paix mais à la guerre. Nous avons appelé à manifester le 12 juillet pour dire que nous ne voulons « ni guerres, ni économie de guerre ». Nous voulons le cessez-le-feu, l’arrêt des massacres et des négociations pour la paix en Palestine, en Ukraine et partout où il y a des guerres.

D’après une étude de l’Onu, 15 % des tués lors de la Première Guerre mondiale étaient des civils ; ils étaient 65 % lors de la Deuxième Gguerre mondiale et maintenant c’est près de 90 % de civils qui meurent lors des conflits.

Ces guerres ne sont pas les nôtres, elles servent les intérêts d’une poignée de milliardaires et de gouvernements qui organisent le chaos pour mieux imposer leur domination.

Que ce soit en Palestine, en Ukraine, au Liban, en Syrie, en Iran, au Soudan ou au Congo, ce sont toujours les peuples qui paient le prix fort : bombardements, déplacements de populations, famines, répressions, pillages des ressources.

Quelles organisations et associations locales ont aussi appelé à cette marche ?

Ont appelé à cette marche les organisations suivantes : La France Insoumise, Les Écologistes, le NPA, le PCF, le POI, le PRCF, Révolution Permanente et pour les syndicats et associations, la FNEC-FP-FO, la FSU, Sud-Solidaire ainsi que l’Auberge des migrants, l’Association Humanitaire Pour l’Afrique, ATTAC, Calais la Sociale, Grande Synthe Justice et Paix, la Margelle, la LDH, le Mouvement de la Paix et l’association SALAM.

Que penses-tu des actions ouvrières de blocages des livraisons d’armes par les dockers de Fos-sur-Mer et les personnels aériens de Roissy ?

Les travailleurs de Fos-sur-Mer et de Roissy ne veulent pas être complices du massacre du peuple Palestinien. Ils ne veulent pas que leur travail serve à transporter des armes pour tuer. Ils sont solidaires de ceux qui résistent à la colonisation, à la dictature et aux pillages. Ils ont raison. Se battre pour la liberté en Palestine et le respect des droits fondamentaux des Palestiniens, c’est aussi se battre pour notre liberté et nos droits chèrement acquis par nos aînés.

Et puis, ils savent aussi que c’est à la classe ouvrière que les gouvernements font payer le prix des armes et des destructions. Les guerres, ce sont toujours les travailleurs qui en payent le prix par les impôts, la hausse des prix, les pénuries…

Il faudrait qu’il y ait plus d’unité avec les organisations syndicales pour dire stop à toutes les guerres et contre l’économie de guerre. C’est comme cela qu’on pourra faire reculer les gouvernements.

Les actions de blocage sont tout aussi indispensables que les actions menées au titre de la campagne BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. Celles-ci ont déjà porté leurs fruits à plusieurs reprises comme le désengagement de certaines marques telles que Puma, Carrefour, Mac’Do…

Comment agissez-vous à Calais pour soutenir le peuple palestinien ?

Depuis le mois de décembre 2023, l’AFPS-Calais organise un rassemblement chaque samedi. Chaque samedi, nous faisons un point sur la situation à Gaza et nous annonçons les actions que nous allons mener. Nous distribuons de tracts et, avec notre sono, nous passons aussi des chansons de soutien au peuple palestinien. Cela attire l’attention des passants et certains nous rejoignent.

Des militants des associations citées plus haut participent à ces rassemblements et c’est donc aussi un point de rencontre hebdomadaire où nous pouvons échanger sur ce qu’on peut faire.

Notre objectif est de faire connaître la situation exacte en Palestine, les massacres subits par la population, ses conditions de vie avant et après le 7 octobre. C’est la raison pour laquelle nous organisons des conférences et des projections de films.

Nous organisons aussi des mobilisations pour réagir à certaines situations. Par exemple, nous avons appelé à un rassemblement le 28 juillet, devant la sous-préfecture de Calais, pour exiger l’intervention du gouvernement pour la libération immédiate de l’équipage du navire humanitaire Handala, kidnappé par l’armée Israélienne. Une délégation a été reçue en préfecture.

Le gouvernement israélien est engagé dans un plan d’extermination du peuple Palestinien, et en France, le gouvernement Macron-Bayrou continue à livrer des armes à Netanyahou et engage un budget de guerre contre la classe ouvrière et la population : quels liens fais-tu entre tout ça ?

Trump ordonne de porter le budget des pays de l’Otan à 5 % du PIB et Macron s’exécute. En Israël, c’est aussi Trump qui tire les ficelles. La Palestine est devenu le laboratoire de tous les oppresseurs.

Les techniques et les matériels de guerre utilisés par l’armée Israélienne contre les Gazaouis sont regardés avec intérêt par les autres pays.

Israël a publié les chiffres de ses exportations d’armement pour l’année 2024 et annonce un résultat “historique”. Et les pays européens représentent plus de la moitié des exportations d’armes Israéliennes.

La reconnaissance de l’État de Palestine, annoncée par Macron ne règle rien :

– les pays européens doivent absolument mettre un terme à l’accord d’association entre l’UE et Israël ;

– ils doivent tous, y compris la France, sanctionner les membres du gouvernement israélien, les responsables politiques et militaires qui violent les droits humains ;

– il faut que la résolution du 18 septembre 2024 soit appliquée à savoir mettre fin à l’occupation de la bande de Gaza et à la colonisation de la Cisjordanie ;

– et ce qu’il faut avant tout c’est mettre un terme à ce génocide et faire rentrer de toute urgence l’aide humanitaire par l’intermédiaire des ONG reconnues.

En réalité, même s’ils ne sont pas d’accord sur tout, le gouvernement Macron-Bayrou, Trump et le gouvernement Netanyahu sont dans le même camp : celui des oppresseurs et des fauteurs de guerre qui travaillent au compte des capitalistes. Ils ont besoin des guerres pour maintenir l’oppression et faire fructifier leurs actions cotées en Bourse.

Calais est particulièrement touché par la situation des exilés qui cherche un pays d’accueil et tentent de passer en Angleterre. Est-ce que tu fais un lien entre cette situation et l’industrie de l’armement ?

Oui, bien sûr. La plupart des exilés qui arrivent à Calais fuient des pays en guerre ou qui l’ont été.

Ce sont les mêmes qui fournissent les armements et provoquent les guerres et qui en même temps poussent à la xénophobie, au racisme et crient à la submersion migratoire. À Calais, la police harcèle sans arrêt les migrants et il y a déjà eu près de 500 morts, hommes, femmes, enfants lors des tentatives de traversées. Avec l’accord passé entre Macron et le premier ministre britannique Starner pour les expulser, cela va provoquer encore davantage de drames. On se mobilise aussi contre ça et contre le nouveau Centre de Rétention Administrative qu’ils veulent installer dans le Dunkerquois.

Tu as signé l’appel au meeting international du 5 octobre au Dôme de Paris pour “Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre”. Qu’attends-tu de ce meeting ?

C’est important de se rassembler contre la course aux armements. C’est bien qu’il y ait des participants venus de tous les pays d’Europe et aussi des organisations américaines qui y participent.

Les gouvernements se sont unis dans le cadre de l’Union Européenne et dans l’Otan pour nous imposer leurs budgets de guerre, il faut qu’on s’unisse contre eux dans tous les pays.

Il faut que le meeting du 5 octobre soit un point d’appui pour la poursuite du combat contre la guerre dans tous les pays d’Europe. Il faut montrer la puissance de l’opposition à l’économie de guerre et je pense qu’on reviendra du meeting encore plus motivé pour poursuivre ce combat.