Suspension de la réforme des retraites : une manœuvre pour maintenir Macron et sa politique anti-sociale

Le président de la République est plus rejeté que jamais. Plusieurs sondages annoncent jusqu’à 70 % d’opinions favorables à sa démission. Une si large prise de position en rappelle une autre, celle qui exigeait le retrait, puis l’abrogation de la réforme des retraites lorsque les salariés manifestaient par millions à l’appel des organisations syndicales en 2023, provoquant la déroute de la macronie aux dernières élections législatives, avec des Premiers ministres qui tombent depuis les uns après les autres.

Comment s’en étonner ? Les droits à la retraite sont une partie constituante de la Sécurité sociale de 1945, ils sont donc un élément de contrat de travail commun à tous les salariés et les contre-réformes successives ont provoqué les plus grandes mobilisations, manifestations et grèves en 1995, 2003, 2008, 2019 et 2023. C’est donc bien la défense d’une des plus grandes conquêtes de la classe ouvrière qui est au cœur de la crise politique de la Ve République qui se déroule sous nos yeux.

Le PS à la manœuvre pour sauver Macron

Du côté des vieux partis institutionnels, on cherche à colmater les brèches pour assurer la « stabilité » du Premier ministre reconduit par Emmanuel Macron pour continuer sa politique. La palme revient au Parti socialiste à qui Sébastien Lecornu vient d’offrir une raison de ne pas censurer son gouvernement en acceptant sa demande de suspension de la réforme des retraites. « Aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028, comme l’avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d’assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028 » a-t-il annoncé dans son discours de politique générale, ce 14 octobre.

Ceci n’a rien à voir avec le mandat sur lequel les députés du Nouveau Front populaire, dont ceux du Parti socialiste, ont été élus : l’abrogation de la réforme des retraites pour un retour à la retraite à 60 ans.

Suspendre c’est simplement mettre en pause pendant un an la réforme pour la reprendre ensuite.

C’est faire gagner 3 mois à la génération 1964 alors qu’elle en perd 9 avec la réforme. C’est aussi entériner purement et simplement la suppression des régimes spéciaux qui a déjà eu lieu. Et Sébastien Lecornu ose rajouter que « cette suspension devra être compensée par des économies. »

N’importe quel militant qui a eu l’expérience de compromis réalisés lors de négociations ou de grèves comprend qu’il s’agit de toute autre chose : une compromission pure et simple !

Dès lors, qui ne voit que cette suspension bidon en échange de la non-censure par le Parti socialiste n’a d’autre but que de maintenir en place Macron, et avec lui sa politique de violence antisociale ? Car les premières mesures du budget qui sont dévoilées s’inscrivent dans les pas du budget Bayrou, qui a provoqué son départ (y compris avec les voix du Parti socialiste). Ce sont 33 milliards d’économies, avec une augmentation des dépenses militaires qui sont programmées. La facture sera lourde pour les salariés et la population.

Mandat piétiné

Comment ne pas être révulsé par les applaudissements des rangs socialistes de l’Assemblée nationale ?

Ces députés, élus sur un mandat de rupture qu’ils piétinent, osent applaudir à la survie de Macron, de sa politique de guerre et de guerre sociale contre les droits de la population, des malades, des retraités, des fonctionnaires, des chômeurs, des aidants, des jeunes parents au profit des grands patrons qui se gavent de l’argent public pour accroître leurs dividendes, honte à eux !

À contrario de ces renoncements, les députés de la France insoumise qui censurent dès maintenant le gouvernement et portent la destitution du président de la République donnent un point d’appui indispensable à la majorité qui continue à exiger l’abrogation de la réforme des retraites, la fin des budgets d’austérité et le départ de Macron.

Réactions syndicales après le discours de Sébastien Lecornu

« Pour FO pas de suspension des revendications ! » Communiqué du secrétaire général de la confédération FO, Frédéric Souillot (14 octobre) « Le Premier ministre a présenté dans le cadre de sa déclaration de politique générale, les grandes lignes du budget pour 2026. Rien de très nouveau, les principales mesures annoncées reprennent largement celles que l’ex-Premier ministre François Bayrou avait présentées le 15 juillet dernier. La facture présentée aux travailleurs actifs ou retraités est toujours aussi lourde. Les conséquences de ce nouveau plan d’austérité sont toujours aussi désastreuses pour les travailleurs comme pour l’économie française sans aucune recette supplémentaire, notamment par la fin des exonérations de cotisations et par la conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises… Pour le gouvernement réduire le pseudo-déficit budgétaire nécessiterait le gel du barème de l’impôt sur le revenu, une année blanche pour les prestations sociales et du point d’indice dans la fonction publique, le gel des pensions pour 2026 et la sous indexation les années suivantes, la fin de l’abattement de 10 % sur les retraites, la hausse des franchises médicales, la suppression de plus de 3 000 postes dans la fonction publique… C’est inacceptable pour FO. Sur la réforme des retraites, le Premier ministre a annoncé une suspension jusqu’en 2027, suspension du report de l’âge de départ et de l’allongement de la durée de cotisation. C’est un premier pas, mais la suspension n’est pas l’abrogation ! Cette réforme, imposée par 49.3 et rejetée par l’immense majorité des salariés, reste injuste, brutale et injustifiée. Les revendications de FO, elles, ne sont pas suspendues. Pour FO, c’est toujours l’abrogation ! »