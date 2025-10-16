À nouveau, le PS sauve Macron !

Les formulations du discours de politique générale de Sébastien Lecornu ressemblent à un copier-coller de la déclaration du bureau national du PS sortie quelques heures auparavant et annonçant les conditions de la non-censure du Parti socialiste. C’est le résultat des manœuvres du Parti socialiste en coulisse depuis une semaine pour éviter la censure à Lecornu et donc permettre à Macron, une nouvelle fois, de se maintenir.

La veille, sur le plateau du 20 heures de France 2, l’ex-président François Hollande avait donné la couleur du deal : « Il faut suspendre la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle, une contribution sur les plus hauts patrimoines et pas de 49.3 pour que la discussion se fasse ». Pour François Hollande, Sébastien Lecornu a dans les mains les « éléments d'un compromis ».

Un compromis pour protéger Macron, ciblé de toutes parts depuis plusieurs jours, et de manière inédite, de Gabriel Attal à (…)