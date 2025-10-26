Conférence de Mexico : vers une journée continentale, en mars 2026, pour le droit à migrer

« La lutte doit se mener à l’échelle de tout le continent » Raul Luna, Syndicat des travailleurs de l’Institut d’enseignement moyen et supérieur, membre du comité organisateur, Mexique « Ce qui nous a unis, c’est la nécessité de lutter pour le respect du droit de migrer et des droits des migrants. Et cette lutte ne peut pas être confinée à un seul pays : elle doit se mener à l’échelle de tout le continent américain, car les politiques de l’impérialisme américain, aggravées par le retour de Trump au pouvoir pour un second mandat, affectent tous les peuples et travailleurs du continent – y compris ceux des États-Unis eux-mêmes. Il faut être clair : l’impérialisme nord-américain impose – ou tente d’imposer – sa politique migratoire criminelle à tous les gouvernements, sur un ton de menace constant, incluant le recours à la force, même à l’intérieur des États-Unis. Hier même, alors que s’ouvrait cette conférence continentale, Trump a ordonné l’envoi de troupes à Portland, Oregon, pour réprimer ce qu’il qualifie d’“immigration irrégulière” et de “terrorisme domestique”. C’est la quatrième ville concer née, après Los Angeles,

Washington D.C. et Memphis. Le mouvement populaire, des travailleurs et de la jeunesse émerge en opposition à cette politique répressive. Je suis très optimiste quant à la possibilité, au niveau national et international, d’élargir la participation à cette initiative. Je ne pense pas, par exemple, que le peuple du Salvador soit satisfait de ce que fait Bukele pour complaire à Trump, avec cette prison de haute sécurité où sont détenus des migrants expulsés des États-Unis et originaires de plusieurs pays. Il a été proposé une journée continentale d’action en mars 2026, en défense du droit de migrer et des droits des migrants. Je pense que le comité organisateur mexicain de cette conférence devrait accepter la tâche de continuer à coordonner les efforts. Cette journée continentale pourrait être accompagnée par les actions déjà menées depuis longtemps par les parlementaires migrants du parti Morena. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement la députée Magdalena Rosales, membre de Morena et du comité organisateur, pour le soutien inestimable qu’elle nous a apporté, sans lequel cet événement n’aurait pas eu lieu. Je souhaite également remercier le Situam, notre hôte principal, ainsi que toutes les organisations syndicales qui ont contribué à l’organisation et tous les participants. »