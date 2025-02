Béziers : En route pour une liste de rupture avec la politique nationale et locale !

Informations ouvrières et L’Insoumission s’associent pour proposer des contenus. À retrouver sur les réseaux.

Magali Crozier, référente LFI (candidate aux législatives de 2022 et 2024 et aux municipales de 2020), a donné le ton d’emblée : « Nous aurons une liste de l’Union Populaire, de combat et de rupture avec la politique nationale et locale.

(...) La réalité, c’est que Béziers est l’une des villes les plus pauvres de France. Selon une étude de l’Insee publiée en février 2024, 52 % des enfants de moins de 11 ans vivent dans une famille en situation de pauvreté. Et pour celles et ceux qui espèrent trouver un emploi, la situation (…)