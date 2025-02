La pire offensive contre les Palestiniens de Cisjordanie depuis 1967

C’est une politique de terreur qui est menée aujourd’hui en Cisjordanie avec une intensité inédite sur une telle durée et surface. Les colons et leur armée se partagent le travail. Le camp de Jénine, considéré comme un bastion de la résistance est ravagé depuis 4 semaines par des bulldozers, des destructions de maison, d’infrastructures vitales…

D’autres camps de réfugiés, comme ceux de Tulkarem, de Tubas subissent le même sort. Plus de 40 000 Palestiniens ont été contraints de quitter leurs habitations et de se réfugier dans les villes et (…)