La Serbie a connu, depuis dix ans, de fortes mobilisations contre le gouvernement et sa corruption, contre les fraudes électorales en 2017 et 2020, et surtout, à partir de 2022 contre la vente des richesses du sous-sol serbe à un énorme trust anglo-austalien Rio Tinto, pour l’extraction du lithium.

Quand les étudiants, et toute la population, dénoncent la corruption qui a tué 15 personnes à Novi Sad, ils visent la collusion totale du gouvernement avec des entreprises privées qui viennent en Serbie faire des profits, sans aucun contrôle. Ce qui conduit à céder le pays aux (…)