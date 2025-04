Belgique : grève le 31 mars, « Poef, weg, ce gouvernement doit disparaître »

Le 31 mars au matin, la Belgique est quasiment à l’arrêt suite à la grève appelée en front commun par la FGTB et la CSC. L’impact est fort dans tous les secteurs, et toutes les régions, y compris dans le commerce et les zones commerciales. De nombreux hôpitaux fonctionnent au service minimum. La grève affecte particulièrement les aéroports avec une grève totale à Bruxelles National et Charleroi : aucun décollage ni atterrissage, logistique à l’arrêt. La (…)

